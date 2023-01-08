立委補選王鴻薇忘帶身分證 以為可用健保卡

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台北市第3選區立委補選8日投開票，國民黨籍候選人王鴻薇（中）上午在台北市長蔣萬安（左）陪同下到民生國中投票，卻忘記帶身分證而無法投票，她表示，稍晚取回身分證後，下午4時前一定會完成投票。中央社記者黃麗芸攝 112年1月8日

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（中央社記者黃麗芸台北8日電）台北市第3選區立委補選今天投開票，國民黨候選人王鴻薇在台北市長蔣萬安陪同下去投票，卻只帶健保卡、忘帶身分證，將於稍晚完成投票。

王鴻薇上午到民生國中投開票所投票，蔣萬安、國民黨籍立委費鴻泰陪同，但王鴻薇卻忘記帶身分證而無法投票。

媒體聯訪詢問忘帶身分證原因，王鴻薇表示，因為這陣子實在太忙，先前曾找不到身分證，補辦後由助理協助保管，今天出門要投票時，她先生說應該可用健保卡投票，但現場選務人員提醒只能使用身分證投票。

王鴻薇說，稍晚取回身分證後，下午4時前一定會完成投票。

媒體追問發生這個小插曲是否心情緊張，王鴻薇表示不會，認為這是技術性問題，她今天一定會完成投票，還笑說自己的無敵幸運物就是蔣萬安。

隨後蔣萬安受訪也笑說，今天心情很好，天氣很好很適合出來投票，呼籲選民重視手中寶貴一票。（編輯：唐聲揚）1120108