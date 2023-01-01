葉林傳、季麟連缺席活動 王鴻薇：不知出席名單

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北1日電）針對台北市副議長葉林傳和退將季麟連缺席北市劍潭里升旗典禮，是否避嫌，國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇今天表示，自己是應里長之邀出席，事前不知名單有誰。

王鴻薇上午在新北市長侯友宜陪同下赴北市中山區文昌宮、謙和市場參拜和掃街。

媒體聯訪提問，國民黨近來出現一些爭議，如何看包括中常委蕭景田涉案遭通緝，以及國民黨台北市黨部在劍潭里辦公室舉辦升旗典禮，原定將出席的台北市副議長葉林傳和國民黨黃復興黨部主委、退將季麟連都缺席，是否避和王鴻薇同台以減少爭議。

侯友宜表示，若是法律上的問題，就應尊重法律過程，每個人彼此都要互相尊重、看待，法律問題就回歸法律。

王鴻薇也說，劍潭里的元旦升旗活動是應里長邀請而出席，很高興和里長及里民們一起升旗，同時也獲得大家熱烈支持，自己非常感動；同時，針對出席名單，自己會充分尊重主辦單位，事前也不曉得誰會去。

媒體又問，王鴻薇二度找侯友宜站台，今天下午還要和台北市長蔣萬安合體，是否進入倒數階段選情更加緊張，以及競爭對手吳怡農下週將和副總統賴清德合體，黃金週有無特別規劃。

王鴻薇表示，目前選情越來越緊繃，非常感謝侯友宜二度站台，且在中華民國112年元旦陪自己到中山區文昌宮祈求國泰民安，相信有侯友宜的加持，自己選情會更有信心。

在旁的侯友宜也補充說，王鴻薇相當認真努力，是個優秀人才，非常期待她能到立法院服務、做更多事，由於自己相當熟悉雙北地區和北市中山區，今天輔選也希望大家幫忙鼓勵、打氣和投票支持，一起為中華民國打拚。

對於後續選戰規劃，王鴻薇說，新年一開始就請侯友宜站台，明天台中市長盧秀燕也會來參加活動力挺，接下來大家可看到這次選舉黨內團結一致的氣氛，相信會有越來越多的志同道合好友來幫忙。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

媒體最後問到，關於蔡政府研議新台幣1800億元的「全民共享」方案，是否和日前所提還稅於民政見雷同，王鴻薇認為，目前包含蔡政府或行政院所談的，就是自己先前所提還稅於民政見，其內有2大精神。

她指出，首先，超徵稅收應還百姓，且視政策做發放；以及另一個重要原則就是「政府不要浪費」，所有納稅人繳稅給政府，政府應妥善花用每一名納稅人的錢，而非超徵後就亂花、爽花，變成浪費，除把稅發還給人民外，政府還要檢討有無杜絕浪費。（編輯：方沛清）1120101