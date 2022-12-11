吳怡農：松機遷移符合最大公共利益 別用專機簡化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北11日電）民進黨台北市立委補選參選人吳怡農今天重申，經過各項考量，遷移松山機場符合最大公共利益；他說，公共政策本來就有取捨，不希望這麼重要的議題，被淪為幾個單字，例如某某專機來政治化或簡化，這樣非常可惜。

吳怡農日前提出，遷移松山機場議題，但遭質疑空軍松山基地指揮部將受影響，犧牲總統專機使用。

吳怡農今天向媒體指出，公共政策本來就有許多取捨，考量各項因素後，他認為，符合最大公共利益就是松山機場的遷移。

他說，過去許多人都提出此議題，民進黨市長候選人、現任市長提出過，現任新北市長表示同意，台北市準市長也表示基本上支持。

吳怡農表示，不同之處是他提出具體時間點，因為2030年隨著桃園第3跑道完工，終於有條件可好好提前規劃，這200多公頃的土地使用及周邊3000多公頃再生，可以提升大台北長期競爭力；他強調，公共政策可以就事論事、不需要分藍綠，期待即將就任的準市長，一起來談2030之後怎麼更好整體規劃。

吳怡農說，他不希望這麼重要的議題，被淪為幾個單字，例如，某某專機來政治化或簡化，這樣非常可惜；這明明是大家可以好好討論的議題，對於他的5主張有不同意之處，可以提出來，歡迎批評。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

媒體追問，公共利益比松指部的軍事地位重要嗎。吳怡農重申，松指部主要任務是行政專機，經過各項考量，他認為，遷移松山機場符合最大公共利益。

至於準台北市長蔣萬安說，松山機場遷移問題必須要審慎面對，絕不是到選舉、倉促提出。吳怡農說，直接用「倉促提出」來批評，太空洞、沒有建設性；公園符合最大公共利益，讓最多人使用，同時在氣候變遷趨勢下，也是城市之肺，「蔣市長是不同意這樣的作法與主張嗎。」（編輯：蘇志宗）1111211