立委提名方式未定 朱立倫：先爭取南投立委補選勝利
2023/2/11 18:51（2/11 19:00 更新）
（中央社記者吳哲豪南投11日電）國民黨主席朱立倫下午參加南投立委補選黨籍參選人林明溱競選總部成立大會；朱立倫指出，國民黨下屆立委初選提名方式會等到立委補選結束後才會討論，目前重心放在爭取勝選。
國民黨南投立委補選參選人林明溱今天在南投縣立體育場，舉行林明溱競選總部成立大會，朱立倫、南投縣長許淑華等人都到場，為林明溱加油打氣。
朱立倫接受媒體聯訪時指出，今天到南投最重要的是幫參加立委補選的前南投縣長林明溱加油打氣，除了他之外，台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善等中部縣市首長都來幫林明溱站台，希望林明溱進入立法院後，幫中部縣市爭取建設。
朱立倫說，國民黨一步一腳印，林明溱為了協助現任縣長許淑華，如當選立委會共同為南投打拚，至於下屆立委選舉提名是否會採取全民調，要等到3月4日南投立委補選結束後，才會進行討論，目前國民黨全黨重心放在爭取立委補選勝選。
有媒體詢問林明溱是否有信心勝選，林明溱則說，他對立委補選有信心，因為南投縣民眼睛雪亮且有智慧，會選出對南投最有利的人擔任立委。（編輯：陳仁華）1120211
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