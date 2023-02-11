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賴清德下全黨動員令 南投立委補選當大選打

2023/2/11 17:35（2/11 21:41 更新）
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圖為民進黨南投縣第2選區立委補選參選人蔡培慧（前中）。（中央社檔案照片）
圖為民進黨南投縣第2選區立委補選參選人蔡培慧（前中）。（中央社檔案照片）
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（中央社記者溫貴香台北11日電）南投第2選區立委補選3月4日投票，是副總統賴清德上任黨主席的第一仗。民進黨副秘書長黃建嘉今天表示，將南投立委補選當成大選打，賴清德除下令黨中央進駐外，也請全國縣市黨部主委前進南投，選情逆勢中穩定成長。

賴清德日前下達動員令，黃建嘉3日率領中央黨部組織與文宣部門等共12人團隊出發進駐南投，盼助黨籍候選人蔡培慧拿下勝選。

黃建嘉下午接受中央社記者訪問表示，南投第2選區立委補選，蔡培慧的選情在逆勢中穩健成長，愈來愈好，民進黨內各系統整合全部到位，黨內各派系動員到南投輔選，除黨中央進駐外，賴清德也下達動員令請全國縣市黨部主委儘速安排時間，預計這一、兩週內到南投輔選。

他表示，明天賴清德再度到南投聖和宮、受興宮、興和武當宮參香祈福，晚間將出席「六師挺蔡培慧後援會成立大會」。

黃建嘉說，南投縣從2005年民進黨籍縣長林宗男卸任後，17年來縣長與立委都是國民黨出任，藍綠板塊約55比45，是民進黨的艱困選區。

他進一步說，對民進黨而言，壓力雖大，但就是不斷突圍走出去，絕對不會被困住。現在每天都有座談會，造勢活動也會一波一波推出，本週有六師後援會大會師，下週會有百工百業，後續還有大型造勢活動。

黃建嘉指出，蔡培慧所開的政見，中央會全力支持兌現，這場補選會特別凸顯蔡培慧擔任政院中辦執行長任內的政績。

他質疑，國民黨參選人林明溱說2024立委選戰不會再參選，哪有人選立委只想當8個月，政治邏輯非常奇怪，明顯只是想先卡位，為兒子參選立委爭取時間。

至於如何拉高投票率，黃建嘉表示，民進黨將這場補選當成大選規模打，一定要讓支持者知道這場立委補選的重要性，不只是蔡培慧的輸贏而已、也不是賴清德黨主席第一戰的輸贏，而是要打破藍綠在南投不平均的結構、打破世襲政治的結構，是改變南投政治文化的一場關鍵選戰。（編輯：張均懋）1120211

#賴清德
#黃建嘉
#蔡培慧
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