北市議員許淑華挺蔡培慧 盼南投人選重生機會

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南投立委補選，台北市議員許淑華（前左）10日到南投力挺民進黨參選人蔡培慧（前右），在中興新村喝咖啡談南投願景；許淑華說，蔡培慧認真貢獻家鄉，盼南投人給自己一個重生機會，幫助青年返鄉。（蔡培慧競選總部提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年2月10日

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（中央社記者蕭博陽南投縣10日電）南投立委補選，台北市議員許淑華今天到南投力挺民進黨參選人蔡培慧，許淑華說，蔡培慧認真貢獻家鄉，盼南投人給自己一個重生機會，幫助青年返鄉。

蔡培慧今天上午到中興新村第三市場掃街拜票，下午則與許淑華在中興新村喝咖啡談南投願景，以行動支持青年創業店家，傍晚再與無黨籍立法委員黃國書前往南投市黃昏市場拜票，晚間再到鳳山寺、福山里、和興宮參加地方座談會，透過「陸戰」組織爭取選民支持。

有關中興新村發展，蔡培慧表示，從擔任不分區立委到行政院中部聯合服務中心執行長，使盡全力做到延宕20年的活化中興新村，包含國立中興大學進駐、工研院進駐發展青年創業孵育基地、光明一路商家進駐計畫等，很多住這的長輩向她說「中興新村不一樣了」。

許淑華表示，「許淑華挺蔡培慧」，也請南投鄉親支持蔡培慧，活化中興新村，幫助青年返鄉創業，蔡培慧是很適合擔任立委、縣長的人選，但她不解為何南投無法改變，真心希望南投人給自己一個重生機會，不要出現「縣長當完換立委」、「爸爸當完換兒子」情形。

黃國書說，他是南投人，也在南投讀書，南投這幾年發展落後非常多，需要有遠見的蔡培慧來帶動地方建設，幫助南投跟上時代脈動，請鄉親全力相挺蔡培慧，一起終結南投的家族政治。

另外，南投縣議員沈夙崢透過蔡培慧競選總部新聞稿表示，國民黨參選人林明溱執政2屆8年，擁有大量黨政資源，卻嘲笑在地農村女兒、回家鄉服務的蔡培慧，是赤裸裸霸凌，蔡培慧擔任不分區立委為南投爭取非常多預算，但時任縣長林明溱卻不配合，導致空轉多年。

沈夙崢指出，林明溱只對兒子照顧無微不至，對其他願意回鄉的人卻帶著歧視、霸凌態度，且林明溱拒絕為跳票的政見、失格的操守說明，反而嘲笑蔡培慧來轉移焦點，顯示根本不把南投鄉親放心裡，林明溱傲慢態度令人不敢恭維。（編輯：郭諭儒）1120210