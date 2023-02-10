南投立委補選 林明溱提爭取縣府管理鳳凰谷鳥園

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

南投立委補選，國民黨參選人林明溱（右）10日提出鹿谷鄉觀光、交通政見，他說，若當選將與權責單位討論爭取鳳凰谷鳥園改由南投縣政府管理，並仿效台北市立動物園，利用網籠包覆一定範圍，讓禽鳥能自在飛翔。（林明溱競選辦公室提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年2月10日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣10日電）南投立委補選，國民黨參選人林明溱今天提出鹿谷鄉觀光、交通政見，他說，若當選將與權責單位討論爭取鳳凰谷鳥園改由南投縣政府管理，另拓寬投55線以利成為往溪頭替代道路。

林明溱今天召開政見記者會表示，位於鹿谷鄉的鳳凰谷鳥園生態園區擁有逾百種鳥類、占地30多公頃，但目前營運狀況不佳，若他當選立委，將與權責單位討論，爭取改由南投縣政府管理，並仿效台北市立動物園，利用網籠包覆一定範圍，讓珍貴禽鳥能自在飛翔。

鳳凰谷鳥園1982年開放，歷經集集大地震、桃芝颱風、六九水災等天災嚴重影響，2013年併入國立自然科學博物館，林明溱說，鳥園有很好地理環境，但經營成本高，每年門票收入遠不及營運成本，若科博館樂見委託地方政府或其他單位營運，他願攜手縣府合作進行。

溪頭自然教育園區假日、暑假人潮眾多，連帶影響鹿谷鄉交通，造成居民不便，林明溱說，「投55線」雖然可作為前往溪頭替代道路，但多處會車不易，他承諾若擔任立委將積極向交通部公路總局爭取改善拓寬，路線起端的石馬公園也會規劃增設遊具打造親子公園。

林明溱說，停車問題也非常重要，位於鹿谷鄉農會茶葉展售中心旁空地是平面停車場，他主張興建綜合停車場、商場，讓業者進駐展售並增加停車格數，若可行，再加碼請交通部觀光局評估興建單軌列車直通溪頭，解決停車、塞車等困擾，還能吸引更多觀光客。

另外，國民黨徵召林明溱參選前，南投縣議員游顥也表態爭取投入這席立委補選，不料近日流傳負面文宣。游顥今天表示，中央黨部徵召林明溱出戰後，他為黨內團結與南投繁華，第一時間展現風度用盡全力加速整合支持，不單是為團結，也為扭轉對手陣營惡劣選風。

游顥說，盜用侵害他的肖像、捏造分裂語言，全然是惡質敗壞手段，更讓人見識對方選舉卑劣無下限，為杜絕卑劣選風及維護團結，已依公職人員選舉罷免法報案，要揪出躲在背後惡意攻擊卻又不敢負責的「政治蟑螂」，他也聲明這次選舉全力支持林明溱。（編輯：謝雅竹）1120210