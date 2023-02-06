蔡培慧指對手說多做少 林明溱籲別再造謠欺負人

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南投縣第2選舉區立委補選民進黨參選人蔡培慧（前）6日冒雨在南崗路與仁和路口向縣民問候拜票，懇請支持。（蔡培慧競選總部提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年2月6日

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（中央社記者蕭博陽南投縣6日電）南投第2選區立委補選3月4日投票，民進黨參選人蔡培慧今天說，對手從立委到縣長，說的比做到多，地方父母官說沒錢，她想辦法爭取經費；國民黨參選人林明溱則籲對手別再造謠。

這場選舉藍、綠拚戰，民進黨參選人蔡培慧今天上午冒雨在南投市南崗路與仁和路口向縣民問好，蔡培慧透過臉書（Facebook）指出，對手說不清財產來源，也說不清想守住的這席是為誰，攤開過去提出政見，從選立委到選縣長，直到縣長卸任「總是說的比做到多」。

蔡培慧說，擔任行政院中部聯合服務中心執行長任內做到對手曾經的政見，包含活化中興新村、爭取經費建設名間鄉赤水、埔里鎮大坪頂、信義鄉羅娜、望鄉、草屯平林灌溉設施，也為學童爭取「班班有冷氣、生生有平板」、上百條農路修繕、140多間校園設施改善。

蔡培慧指出，當地方父母官說沒錢，她就想辦法爭取經費解決；她決心為南投人爭一口氣，這口氣是南投人拒絕家族政治繼續控制資源、是年輕人要從政，拒絕被父子檔阻礙前途，這口氣更是南投人的尊嚴，拜託大家3月4日立委補選，一定支持蔡培慧為大家服務。

南投立委補選國民黨參選人林明溱擔任南投縣長前，是第7屆、第8屆立法委員，任期2008年2月1日至2014年12月25日，蔡培慧日前指出，林明溱立委任內毫無主提法案、預（決）算審查付之闕如，顯示林明溱藐視立委職責、心不在人民，能否履行立委天職令人質疑。

林明溱競選總部今天發布新聞稿表示，林明溱擔任立委2屆為南投爭取超過新台幣200億元建設預算，還有南投交流道、南雲交流道等重要建設，駕駛人享有的高速公路每天每車優惠里程20公里政策也是他爭取，這些在南投縣民眼中都是相當有感的建設與福利。

林明溱競總指出，如此好成績，對手卻假裝看不見，甚至質疑擔任立委表現不佳，但根據公督盟過去的立委評鑑，林明溱長期在立法院交通委員會出席率高、口頭質詢不缺席，法律提案內容關切民生議題又積極爭取地方建設、認真問政，因此任內曾被評為優秀立委。

林明溱指出，這次參選是要守護南投，但民進黨中央大軍壓境後，側翼、網軍也開始動工，動用國家資源全黨打一人，不分青紅皂白抹黑攻擊，顯示民進黨一貫選舉作風，根本侮辱南投人智慧，他曾被評為優秀立委的表現有目共睹，呼籲對手別再造謠欺負人。（編輯：謝雅竹）1120206