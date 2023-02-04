南投立委補選 朱立倫：國民黨會團結支持林明溱

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國民黨南投縣黨部4日舉辦新春團拜，黨主席朱立倫（中）、南投縣第2選區立委補選參選人林明溱（左）與南投縣長許淑華（右）等人出席，向黨員祝賀新春快樂。中央社記者蕭博陽南投縣攝 112年2月4日

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（中央社記者蕭博陽南投縣4日電）南投第2選區立委補選3月4日投票，國民黨主席朱立倫今天說，補選投票率不高，「民調贏都是假的，是贏在家裡」，3月4日是否去投票才是重點，拜託現在開始催票、遊子返鄉投票。

國民黨南投縣黨部今天舉辦新春團拜，黨主席朱立倫、南投立委補選國民黨參選人林明溱、南投縣長許淑華、擔任國民黨中常委的縣議員游顥、縣議員林儒暘、黃復興南投黨部主委楊麗川等人出席，朱立倫等人向黨員祝賀新春快樂，也拜託鄉親3月4日一定要去投票。

民進黨指派副祕書長黃建嘉帶隊進駐南投，對此，朱立倫接受媒體聯訪說，民進黨執政有無窮資源，一定全黨共同打這場選戰，國民黨無中央行政資源，擁有的是團結的心，不管民進黨派多少人到南投，國民黨會團結支持林明溱，尤其林明溱擔任2屆8年縣長獲許多鄉親肯定，相信鄉親會繼續支持林明溱，讓林明溱高票當選。

媒體詢問朱立倫，林明溱遭指用選舉補助款購屋的看法。朱立倫說，民進黨選舉最內行就是抹黑、抹紅，可預期會用所有負面選舉手法對付林明溱，但國民黨有信心透過認真努力、勤跑基層，鄉親一定支持林明溱。

對於國民黨中央是否也派員輔選，朱立倫說，「我們靠所有鄉親努力」，南投鄉親是支持林明溱，黨中央、黨籍縣市長也會努力來幫忙，但最重要仍有賴在地經營，相信林明溱過去的一步一腳印，在南投各角落都可見到，未來林明溱會繼續、更認真為南投爭取建設。

許淑華致詞表示，民進黨帶著龐大資源到南投，副總統賴清德接任民進黨主席後，也將安排參拜南投17間宮廟，拉抬民進黨參選人蔡培慧，根本是「平時不耕耘，臨時抱佛腳」，民進黨長期忽略南投縣民，反觀林明溱服務南投30年，對南投最熟悉，請大家一定要支持。

林明溱說，過去擔任立委、縣長，30多年兢兢業業為南投打拚，這次選舉不是與蔡培慧競選，而是與總統蔡英文、副總統賴清德、整個民進黨競選，對於相關攻擊與抹黑，都不是事實，聽聽就好，當耳邊風，這次選舉是他最後一戰，繼續為鄉親爭取最大福利。（編輯：李錫璋）1120204