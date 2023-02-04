中台灣新春團拜 朱立倫：團結力拚南投立委補選

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國民黨主席朱立倫（中）4日出席台中市黨部新春團拜，對於2024總統大選及立委選舉相關議題，他在受訪表示，目前最重要的是南投立委補選，將團結努力拚勝選。中央社記者郝雪卿攝 112年2月4日

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（中央社記者郝雪卿、蕭博陽台中4日電）國民黨主席朱立倫今天到中彰投出席新春團拜，對於明年總統大選及立委選舉，他表示，目前最重要的是3月4日的南投立委補選，將一步一腳印，團結努力拚勝選。

朱立倫今天分別出席彰化縣黨部、南投縣黨部及台中市黨部新春團拜，對於台中市長盧秀燕未親自出席團拜，朱立倫在台中市黨部接受媒體聯訪時表示，市長如果市政繁忙，不會特別請市長要來，最重要就是希望全黨團結一致共同努力，爭取所有市民的認同及肯定。

有關明年總統大選及立委選舉的布局，朱立倫指出，台中市有最好的市長、最強的母雞，一定能帶動台中市更團結、市民更肯定，目前最重要的是3月4日南投立委補選，會拜託新北市長侯友宜、盧秀燕及各縣市首長前來幫忙，一步一腳印，團結力拚補選勝選。

由於發現疑似中國間諜氣球飛越美國上空，美國國務卿布林肯宣布延遲訪問中國，朱立倫認為，美中關係對整個區域和平都很重要，表達最高關切，國民黨希望區域安全、兩岸和平，希望美中雙方持續溝通解決問題。另外也要釐清真相，畢竟對整個美國國土安全，相信也是全世界注意的事件。

朱立倫接著在會中致詞指出，去年底的台中市長選舉是大家團結才贏得勝選，他期許明年總統大選及台中市8席立委都能贏回來，大家要一步一腳印，努力打拚贏得最後勝利成功。

此外，朱立倫出席國民黨彰化縣黨部新春團拜時致詞表示，國民黨一定要走正確的路，路線就是愛台灣，和這塊土地走在一起，好好做事讓人民過好日子，是國民黨的決心，「讓我們堅持走對的路、提對的人」，無私無我、團結努力才能勝利成功，贏得總統、立委選舉。（編輯：郭諭儒）1120204