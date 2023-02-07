南投立委補選號次抽籤 蔡培慧1號林明溱2號

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南投縣選舉委員會7日辦理南投第2選區立委補選候選人人號次抽籤，民進黨參選人蔡培慧（右）抽中1號，她的團隊喊出「蔡培慧1定當選」，為南投爭一口氣的口號。中央社記者蕭博陽南投縣攝 112年2月7日

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（中央社記者蕭博陽南投縣7日電）南投第2選區立委補選今天辦理候選人號次抽籤，結果依序為民進黨蔡培慧1號、國民黨林明溱2號、國家公義運動黨魯昱君3號、4號則是無黨籍陳聰鑑。中選會表示，3月4日舉行投票。

南投第2選區立委補選，共4人完成登記，包含民進黨蔡培慧、國民黨林明溱、無黨籍陳聰鑑、國家公義運動黨魯昱君，中央選舉委員會3日審定這4人皆符合資格，南投縣選舉委員會今天上午辦理候選人號次抽籤，蔡培慧、林明溱、陳聰鑑親自出席，魯昱君委託他人代抽。

民進黨參選人蔡培慧由黨籍立委黃秀芳、林靜儀等人陪同抽籤，蔡培慧抽籤後接受媒體聯訪表示，南投過去沒有建設、經濟沒發展，她投入選舉是要為南投爭一口氣，一心一意為南投打拚，認真打拚絕對讓南投變成第一名，請選民支持真正為公共利益努力的蔡培慧。

國民黨參選人林明溱由南投縣長許淑華、縣議員林儒暘、南投市長張嘉哲等人陪同出席，林明溱接受媒體聯訪表示，民進黨全力投入這場選舉，國民黨不能掉以輕心，他會加強走訪基層，並透過擔任立委、縣長時的政績爭取選民支持，未來協助許淑華向中央爭取資源。

陳聰鑑表示，蔡培慧從烏溪線立委選到南投縣長，如今又來競選濁水溪線立委，而林明溱則是已經當過濁水溪線立委、南投縣長，又回鍋參選濁水溪線立委，年輕一輩被阻擋發展，沒有出頭機會，「兩位政治老人」行為讓他看不下去，因此才投入競選。（編輯：李錫璋）1120207