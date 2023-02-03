力拚南投補選勝利 民進黨中央12人團隊進駐南投

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北3日電）南投立委補選進入倒數階段，兼任民進黨主席的副總統賴清德日前下達動員令，民進黨副秘書長黃建嘉今天率領中央黨部組織與文宣部門等共12人團隊出發進駐南投，盼助黨籍候選人蔡培慧拿下勝選。

南投第2選區立委補選3月4日投票，賴清德日前要求全黨團結一致，協助蔡培慧打贏選戰，並指示黃建嘉帶隊進駐南投全力輔選。

黃建嘉今天率中央黨部輔選團召開「陪慧團出發．一起顧南投」記者會，12人隊伍包含文宣部與組織部人才。他表示，南投立委補選倒數一個月，這次進駐南投主要是賴清德已下達動員令，要全黨將士用命，除要取得勝利，更要重新贏得民眾信任。

他說，選舉除了檢驗綜合民意社會氛圍，也是檢驗候選人能力操守的最好機會，蔡培慧是農村女兒、農運戰士、台大博士，一定是南投最優秀也最希望選出的立委，這次盼能贏得民眾信任，也希望能擦亮民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的招牌。

至於該如何在藍大於綠的南投縣突圍，黃建嘉說，全黨將士用命是最重要的戰略原則，加以中央新內閣、新氣象，還有蔡培慧個人人格特質，以及其擔任中辦執行長對南投的貢獻等等，相信會是重要利基點，也是贏得勝利的關鍵。

黃建嘉也說，中央黨部相關戰略策略有一定的規劃與期程，也有與蔡培慧總部充分溝通，而除了中央輔選團進駐外，賴清德5日也就會到南投輔選。根據蔡培慧競選總部資訊，蔡培慧與賴清德將在5日元宵節合體，兩人一同至南投縣水里鄉及竹山鎮參香祈福。（編輯：翟思嘉）1120203