民進黨進駐輔選蔡培慧 林明溱相信縣民看到政績

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（中央社記者蕭博陽南投縣31日電）南投立委補選，民進黨副祕書長黃建嘉將帶隊進駐輔選黨籍參選人蔡培慧，對此，國民黨參選人林明溱說，擔任2屆立委、2屆縣長爭取很多經費、執行許多建設，相信縣民清楚看到。

南投第2選區立委補選3月4日投票，共4人登記包含民進黨蔡培慧、國民黨林明溱、無黨籍陳聰鑑、國家公義運動黨魯昱君；民進黨主席賴清德昨天主持主管會報下達動員令，全力支持補選，團結一致協助蔡培慧打贏選戰，2月1日起由黨副祕書長黃建嘉帶隊進駐南投。

林明溱今天召開「幫全國14萬名鄰長，承諾修法增每月1000元服務費」記者會，對於民進黨團隊進駐南投輔選，林明溱表示，總統蔡英文、副總統賴清德春節期間陸續到南投為蔡培慧加油，政黨在選舉期間想盡辦法爭取選票是必然，「但誰能為地方做更多工作、真正在服務」，相信南投縣民非常有智慧，能清楚看到。

林明溱接受媒體聯訪表示，鄰長是最基層職務，需配合政令宣導、反映民意，福利少但工作不輕鬆，還常自掏腰包付交通費、電話費，為支持鄰長作業，財源較充裕直轄市政府另訂名目給予補助費，有些縣則無，南投縣府則是1年編列500元，各公所再加碼1年500元。

林明溱說，很多鄰長向他反映希望提高補助，由於法規未明訂鄰長福利，導致各縣市沒有統一標準，他承諾未來若當選立委將修法「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」，增訂鄰長為民服務費每月1000元，若修法成功全國將有14萬2000多名鄰長受惠。

蔡培慧則表示，過去擔任行政院中部聯合服務中心執行長期間，發現許多校園設施年久失修，但南投縣政府總說沒有經費，於是她向行政院爭取專案經費，地方政府免出錢，如今草屯國小800萬元、竹山社寮國小704萬5000元、南投市營盤國小400萬元、中寮永樂國小648萬元、名間鄉新民國小410萬元、中山國小645萬元、埔里鎮溪南國小787萬元，操場整建經費已核定。（編輯：謝雅竹）1120131