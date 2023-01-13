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南投立委補選 蔡培慧林明溱等4人登記

2023/1/13 18:28（1/13 18:43 更新）
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南投立委補選13日傍晚參選登記截止，共有民進黨蔡培慧（右）與國民黨林明溱（左）、無黨籍陳聰鑑、國家公義運動黨魯昱君完成登記。（中央社檔案照片）
南投立委補選13日傍晚參選登記截止，共有民進黨蔡培慧（右）與國民黨林明溱（左）、無黨籍陳聰鑑、國家公義運動黨魯昱君完成登記。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蕭博陽南投縣13日電）南投第2選區立委補選今天傍晚參選登記截止，共有民進黨蔡培慧、國民黨林明溱、無黨籍陳聰鑑、國家公義運動黨魯昱君完成登記，選委會2月3日前審定候選人名單，通知抽籤。

南投縣長許淑華就任，她的立委席次補選3月4日投票，1月9日至13日受理登記，民進黨參選人蔡培慧、國民黨參選人林明溱11日登記。

雖然藍、綠對決態勢明顯，不過前名間鄉長陳聰鑑也以無黨籍身分投入競選，今天還有國家公義運動黨魯昱君完成登記參選。根據魯昱君提供南投縣選舉委員會資料，學歷為國防大學政戰學院影劇系，經歷包含陸軍兵整中心心輔官、陸軍官校心輔官、國立草屯商工生輔組長。

蔡培慧今天從南投市菜市場展開發春聯、拜票行程，明天在水里鄉菜市場、17日在集集鎮、18日在竹山鎮、19日再回到南投市菜市場。蔡培慧表示，一早前往菜市場，許多鄉親給她支持與鼓勵，非常感謝，也請3月4日全力支持，讓她帶來改變的力量。

農曆春節即將到來，台北市迪化街年貨大街聞名全國，為將優質南投農產品推廣給全國民眾，蔡培慧邀南投青農到迪化街販售蔬果、冷泉米、果乾等南投農產，她16日更將北上迪化街化身「叫賣郎」親自推銷。（編輯：唐聲揚）1120113

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