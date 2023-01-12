北市立委補選勝出 王鴻薇16日宣誓就職

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國民黨籍台北市第3選區立委補選當選人王鴻薇（前）12日上午在中山區松江路及南京路口，向路過的民眾謝票，高舉雙手致意。中央社記者吳家昇攝 112年1月12日

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（中央社記者劉建邦台北12日電）台北市第3選區立委補選當選人王鴻薇今天表示，已接獲通知，16日下午將赴立法院宣誓就職。台北市議會指出，王鴻薇最晚要在16日遞出辭呈，且議員缺額不補。

當選台北市第3選區立委補選的國民黨籍台北市議員王鴻薇上午前往松江路、南京路口謝票後接受聯訪，媒體問立法院是否已通知就職日期？王鴻薇做以上回應。

對孫文學校總校長張亞中宣布爭取國民黨提名參選2024總統的看法。王鴻薇表示，她先前提過，未來黨內推出人選，可把國民黨之外的人選納入民調，主要就是全力整合並推出最強人選來下架民進黨，這是共同目標。

王鴻薇說，若鴻海創辦人郭台銘、前台北市長柯文哲也願意參選2024總統大選，國民黨是大開大闔的政黨，應把他們納入民調，推出一組最強人選。

媒體詢問，國民黨有多人表態參選是否可能引起黨內內鬨？王鴻薇指出，不會，民主程序表態參選很正常，最重要是最後整合，不只是國民黨內的整合，也應該整合黨外的在野大聯盟，若整合的好，未來可團結一致打選戰。

媒體詢問，調查官余正煌自訴前新竹市長林智堅涉侵害著作權案，余正煌在臉書（Facebook）相關發文的看法。王鴻薇說，司法部分交由司法處理，但余政煌的發言有點耐人尋味，相關單位應查清楚。

台北市議會表示，依地方制度法81條規定，議員缺額達總額3/10或選區缺額達1/2才需要補選，因此王鴻薇的議員缺額不用補選，預計16日辭去議員職務，過去也有議員投入立委選舉當選後，缺額未補的案例。（編輯：李亨山）1120112

國民黨籍台北市第3選區立委補選當選人王鴻薇（紅衣者）12日上午在中山區松江路及南京路口謝票，向路過的民眾致意，感謝支持。中央社記者吳家昇攝 112年1月12日

國民黨籍台北市第3選區立委補選當選人王鴻薇（紅衣）12日上午在中山區松江路及南京路口，向市民朋友謝票，揮手致意。中央社記者吳家昇攝 112年1月12日