登記立委補選 蔡培慧：南投人將看到帶來改變的力量

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南投第2選區立委補選，民進黨參選人蔡培慧（前中）11日登記時表示，南投選舉有南投的民情、有南投人的期待，過去幾十年南投沒有大建設，南投人將看到蔡培慧帶來改變的力量。中央社記者蕭博陽南投縣攝 112年1月11日

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（中央社記者蕭博陽南投縣11日電）南投第2選區立委補選，民進黨參選人蔡培慧今天登記時說，南投過去幾十年沒大建設，觀光資源如日月潭、溪頭等依靠中央，醫療也無進展，南投人將看到蔡培慧帶來改變的力量。

南投縣長許淑華就任，她的立委席次補選3月4日投票，1月9日至13日受理登記。民進黨參選人蔡培慧今天由民進黨立委羅美玲、埔里鎮長廖志城、名間鄉長陳翰立、民進黨南投縣黨部主委蔡銘軒等人陪同前往南投縣選舉委員會登記，眾人打氣高喊「當選」。

蔡培慧接受媒體聯訪說，先前參與南投縣長選舉，堅持不買票，一步一腳印走入基層，「南投要改變、要更好」是許多人願望，她若擔任立委將照顧弱勢、長輩、青年，著重教育，協助中小企業發展；她成功爭取國立中興大學進駐南投，將持續爭取軟體科技相關產業。

國民黨徵召前南投縣長林明溱投入這席立委補選，近日有多名民進黨外縣市議員批評林明溱、國民黨「吃相難看」，對此，林明溱說，自己好好耕耘，不理會謾罵口水；蔡培慧則說，林明溱擔任縣長有何建設，「大家心知肚明」，林明溱口號說守住這一席，這席究竟是為南投人，還是為家族，或其他想法，大家也心知肚明。

蔡培慧表示，林明溱自己曾說該退休、享受天倫之樂，為地方打拚的重擔就交給蔡培慧，她專業、勤快、認真打拚；媒體進一步追問是否為側翼展開攻擊，蔡培慧說，任何政治人物都應接受檢驗，外界是就事論事，林明溱為何要拚這一席，相信大家都很清楚原因。

媒體報導，行政院長蘇貞昌今天將請辭，加上副總統賴清德確定將當選民進黨主席，黨政同步換血。媒體詢問蔡培慧「黨、院改組是否有助這次補選？」蔡培慧說，鄉親都希望政府為人民做事，民進黨歷經2022年九合一選舉敗選，一定要做出適當回應，相信人民會看見「我們的努力」及民進黨為人民服務的決心。

對於是否擔心去年11月26日地方大選、嘉義市長選舉、台北立委補選連敗影響南投立委補選氣勢，蔡培慧表示，每次選戰都是就事論事，南投選舉有南投的民情、有南投人的期待，過去幾十年南投沒有大建設，觀光資源如日月潭、溪頭等都是依靠中央，醫療也無進展，南投人將看到蔡培慧帶來改變的力量。（編輯：陳仁華）1120111