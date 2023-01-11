登記立委補選 林明溱：全力爭經費讓南投更幸福

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（中央社記者蕭博陽南投縣11日電）南投縣第2選區立委補選，國民黨參選人林明溱今天登記；林明溱說，曾任2屆立委為南投爭取逾新台幣200億元建設經費，若當選，一定全力爭取經費給縣府，讓南投更幸福。

南投縣長許淑華就任，她的立委席次補選3月4日投票，1月9日至13日受理登記。國民黨參選人、前南投縣長林明溱今天由國民黨主席朱立倫、許淑華、國民黨立委馬文君、南投縣議長何勝豐、縣議員游顥等人陪同前往南投縣選舉委員會登記，力求國民黨贏得這席。

對於孫文學校總校長張亞中今天宣布爭取國民黨提名參選2024總統，以及前國民黨中常委蕭景田涉賄選案，朱立倫皆未正面回應媒體詢問，但他強調，林明溱是最了解南投、最有貢獻、能立刻上手的立委人選，他對林明溱深具信心，全黨一致團結努力，力拚3月4日勝選。

林明溱接受媒體聯訪表示，今天心情很高興、很緊張，也充滿壓力，心中酸甜苦辣都有，這一戰非常重要，應該守護這一席為南投縣建設持續努力，他以前擔任第7、第8屆立法委員期間為南投爭取許多經費與建設，未來當選將盡全力爭取中央經費給許淑華妥善建設地方。

許淑華說，黨中央判斷明智，林明溱擔任立委、縣長期間獲縣民高度肯定，這席補選對南投非常重要，盼延續過去建立的「鐵三角」（國民黨2席立委、1席縣長），尤其這席第2選區立委補選任期僅約1年，林明溱可很快進入狀況且與縣府充分合作，因此目前就是打贏補選，相信也對國民黨2024年大選有很大助益。（編輯：陳仁華）1120111