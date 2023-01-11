南投縣第2選區立委補選 蔡培慧、林明溱完成登記

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（中央社記者蕭博陽南投縣11日電）南投縣第2選區立委補選，民進黨參選人蔡培慧、國民黨參選人林明溱今天登記。蔡培慧說，有能力整合中央及地方，全心為南投做事；林明溱說，蔡培慧是可敬對手，不能掉以輕心。

南投縣長許淑華就任，她的立委席次補選3月4日投票，1月9日至13日受理登記。民進黨參選人蔡培慧今天上午由民進黨立委羅美玲、埔里鎮長廖志城、名間鄉長陳翰立、民進黨南投縣黨部主委蔡銘軒及多名縣議員陪同，前往南投縣選舉委員會登記，眾人祝福當選。

蔡培慧接受媒體聯訪表示，政治是處理眾人的事，她來自基層、在偏鄉長大，曾參與社會運動、在立法院為農民爭取權益、任職行政院中部聯合服務中心執行長執行政策，服務遍及全南投縣，鄉親對地方發展要改變有所期待，需要有能力整合中央及地方的人為南投做事。

蔡培慧登記後，國民黨參選人、前南投縣長林明溱則在國民黨主席朱立倫、許淑華、國民黨立委馬文君、南投縣議會議長何勝豐、縣議員游顥等人陪同前往選委會登記；林明溱接受媒體聯訪說，蔡培慧是可敬的對手，選戰不能掉以輕心，相信擔任縣長時的努力能獲肯定。

林明溱表示，擔任第7、第8屆立法委員期間，總計為南投縣爭取約新台幣209億元經費，還有國道3號南投交流道、南雲交流道等建設，以及小型車行駛國道優惠里程20公里也是當時國會辦公室主任、他的兒子林儒彬建議他去爭取，未來擔任立委將持續爭取建設經費，配合許淑華施政，將南投建設得更完善、更進步。（編輯：陳仁華）1120111