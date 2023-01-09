南投立委補選 蔡培慧、林明溱預計11日登記

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（中央社記者蕭博陽南投縣9日電）南投第2選區立委補選，今天起受理登記，前名間鄉長陳聰鑑搶先，民進黨參選人蔡培慧、國民黨參選人林明溱，經團隊人員查詢農民曆挑選好日子，皆擇定預計11日上午登記。

南投縣長許淑華就任，她的立委席次補選3月4日投票，1月9日至13日受理登記申請，無黨籍前名間鄉長陳聰鑑今天率先登記，他接受媒體聯訪表示，看不慣藍、綠鬥爭，要讓南投跳脫藍、綠，爭取第三勢力出頭，並解決藍、綠都無法處理的各種問題，盼選民支持。

民進黨徵召打完南投縣長選戰的前行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧參選，蔡培慧團隊今天下午發布通知，蔡培慧1月11日上午9時將由家人、黨內夥伴陪同前往南投縣選舉委員會登記，團隊人員表示，選擇11日上午應是經查詢農民曆，挑個好日子，但努力還是最重要，蔡培慧今天持續拜會地方人士、開會討論選戰。

國民黨徵召剛卸任的前南投縣長林明溱參選，團隊人員向中央社記者表示，經查詢農民曆挑選好日子，擇定11日上午10時登記，國民黨主席朱立倫預計南下陪同；林明溱說，這次補選是南投人關鍵一役，他「熟門熟路」，將延續建設、支持許淑華的「宜居城市」願景。

許淑華原為南投第2選區「濁水溪線」立委，選區7鄉鎮市為南投市、名間鄉、竹山鎮、鹿谷鄉、集集鎮、水里鄉、信義鄉；蔡培慧剛結束縣長選舉，有即戰力，經勸進點頭再戰，林明溱則是黨內參考民調最有勝算，卸任縣長回鍋再戰自己當初的立委選區。（編輯：謝雅竹）1120109