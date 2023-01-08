吳怡農深夜發文：已證明選舉可以正向開心乾淨

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（中央社記者葉素萍台北8日電）台北市第3選區立委補選結果今天晚間揭曉，敗選的民進黨候選人吳怡農晚間透過臉書發文，感謝所有主動為他發聲的黨公職、民代、組織和個人等戰友；他表示，已證明選舉可以是正向、開心、乾淨的，期待未來選舉可以成為思考、辯論國家未來的場域。

吳怡農晚間以「努力從未停止，我們會繼續向前」為題發文說，他首先想跟家人朋友、志工夥伴、工作團隊們說：「大家辛苦了，謝謝你們」。

他表示，從12月1日登記參選至今，從早到晚的每一場活動，包括街頭演講、站路口、政見發表會、廟口宣講、掃市場、爬樓梯、追垃圾車等等，沒有大家的支援，他沒有辦法走到這一刻。

吳怡農說，謝謝所有主動為他發聲的戰友們，包括黨公職、民代、組織和個人。這段時間，有越來越多夥伴以各種方式參與這場選舉，他從來沒有一刻是孤單的，謝謝每一位並肩作戰的朋友。

他指出，儘管選舉結果不如預期，但請大家相信，這不代表正向選舉的失敗，也不表示社會大眾期待選舉就是謾罵抹黑，更不等同選民對於政見討論的冷漠與忽視。

吳怡農表示，透過這場選舉，每一次互動、每一聲加油，都感受到整體社會對於民主文化、良善政治的期待；讓正向、乾淨、理性選舉成為主流，是他會繼續努力的方向。

吳怡農說，透過這一次行動已經證明：選舉可以是正向、開心、乾淨的。期待未來的選舉可以成為思考、辯論國家未來的場域，讓用心構思國家未來的人，可以透過選舉進入體制，好好為民服務。「大家不要氣餒，明天又是新的一天，我們還有很多的工作要做，一起加油、努力」。（編輯：林克倫）1120108