王鴻薇勝選 藍營人士：綠未潰散無樂觀本錢

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台北市第3選區立委補選8日下午4時起開票，國民黨候選人王鴻薇（前右2）傍晚自行宣布當選。圖為王鴻薇到競辦後，與支持者一同高喊「凍蒜」。中央社記者張新偉攝 112年1月8日

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（中央社記者王承中台北8日電）台北市第3選區立委補選由國民黨候選人王鴻薇勝出。國民黨黨務人士今天表示，儘管大環境對綠營不佳，王鴻薇又主導選戰議題，但開票結果顯示綠營基本盤仍未潰散，國民黨面對未來南投縣立委補選及2024大選，仍須謹慎、不能樂觀。

台北市第3選區立法委員補選結果今天出爐，根據台北市選委會統計，國民黨候選人王鴻薇以6萬519張票、52.26%得票率勝出，民進黨候選人吳怡農以5萬4739張票、47.27%得票率次之。這次總投票率為43.35%。

在九合一選舉前，立法院113席立委中，國民黨占有39席，隨著蔣萬安請辭參選台北市長，以及許淑華在當選南投縣長後請辭，目前國民黨立委一共是37席。今天王鴻薇勝選，將使國民黨席次回到38席，但現任立委林奕華將在2月請辭接任台北市副市長，由於剩餘任期不足1年，依法不須再舉行補選。

因此，國民黨在3月4日若能贏得南投縣立委補選，在立法院占有的席次仍會維持在38席，並不會改變民進黨在立法院占有63席，仍單獨過半的朝野板塊。

國民黨黨務人士表示，這次立委補選，雖然選前各界都看好王鴻薇能勝選，但國民黨一直都沒有樂觀本錢。由於選區結構，再加上綠營對支持者的號召力，黨中央選前就評估雙方差距會拉得很近，如果投票率低於4成，甚至有可能會輸掉的狀況。

黨務人士指出，所以在選戰後期，從黨中央以降到地方黨部與基層，幾乎都在催票，讓選區內的藍營支持者有危機意識，再加上今天天氣不錯，才讓王鴻薇能順利勝選；不過從雙方得票看，未來不管是面對南投縣立委補選、甚至是2024大選，國民黨都不能樂觀，仍須謹慎應對、團結一致。

黨務人士表示，王鴻薇在九合一選舉時，因揭發前新竹市長林志堅論文抄襲而聲名大噪，順利連任台北市議員，在這次補選也始終主導選戰議題，讓敵營疲於應付，再加上整體大環境對民進黨不佳；但今天開票結果顯示，民進黨基本盤並未鬆動，如果未來國民黨稍有不團結，隨時都可能翻船。

國立台灣師範大學政治學研究所教授曲兆祥接受中央社訪問時表示，這次補選投票率達43.35%，顯見雙方的基本盤都有出來，但因為王鴻薇在選戰過程掌握例如黑道、還稅於民等議題十分正確，且近期發酵的新竹棒球場問題也有牽動到這次補選，最終導致王鴻薇勝選。

曲兆祥指出，畢竟這只是台北市第3選區的選舉，而不是全面性全國大選，再加上社會的關注度不是特別高；他不認為這次補選結果，會影響到藍綠政治版圖的更動、抑或是2024大選。（編輯：蘇志宗）1120108