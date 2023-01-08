王鴻薇勝出 地方人士：可觀察參選模式藍營要角是否仿效

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台北市第3選區立委補選8日揭曉結果，由國民黨王鴻薇（前中）勝選，王鴻薇受訪表示，感謝中山、北松山區選民願意給她服務機會，會努力表現；台北市長蔣萬安（前右）則說，王鴻薇進立法院一定不會辜負鄉親期待，會強力監督執政黨。中央社記者張新偉攝 112年1月8日

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（中央社記者劉建邦台北8日電）台北市第3選區立委補選由國民黨王鴻薇勝出，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹指出，王鴻薇專業問政等條件，長期獲得藍營基本盤支持，這次也獲黨內相挺及勤走基層，終於勝選。

台北市第3選區（北松山、中山區）立委補選投票結果今天出爐，王鴻薇勝選。原本不投入立委補選的王鴻薇，在黨內高層陸續勸說下，最終投入選戰，由國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安等人陪同到台北市選委會登記參選，競選期間，包含新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等人都曾現身力挺。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹說，王鴻薇曾揭發前新竹市長林智堅論文案等議題，加上專業問政等條件，長期獲得藍營基本盤支持，但王鴻薇擔心被外界冠上落跑議員，一開始堅決不參選，最終在黨內高層勸進，才「不計個人毀譽」願意扛下責任與壓力，投入選戰。

黃呂錦茹表示，王鴻薇在松山區的支持度穩，加上蔣萬安協助取得部分的中山區選票而勝選，選舉過程期間，朱立倫、侯友宜等大咖力挺，這次補選，可說是國民黨大團結，也延續蔣萬安當選台北市長後的勝選氣勢。

民進黨台北市黨部主委張茂楠認為，立委補選選區原本支持度就是藍略大於綠，這次由藍營勝選，從投票數來看，最終結果只是維持原本藍綠支持度比例，藍營支持度約5成5、綠營約4成5。

張茂楠表示，原預估若立委補選投票率高，可能險勝藍營約2000票至3000票，但最後開票結果不如預期，此外，吳怡農在選舉期間的選戰打法，雖立意良善，但無法激勵支持者出來投票，可能是最後票數不如預期的因素之一。

此外，地方人士分析，立委補選投票率原本就不高，藍營動員支持者護盤，讓王鴻薇勝選，顯現動員組織能力較強，反觀對手在相關議題掌握等內容過於薄弱，部分政見黨內屢傳出異音，相對削弱氣勢。

地方人士說，這次補選，國民黨從高層至執政縣市長都力挺王鴻薇，顯示藍營看重此次補選，也可能視為2024年的總統大選前哨戰，後續是否成為藍營政治人物要中途投入選舉的仿效模式，值得觀察。

地方人士指出，王鴻薇競選期間提出還稅於民等政見，都被外界認可，而國民黨延續九合一選舉大勝優勢，打鐵趁熱，推出形象佳的王鴻薇參加立委補選，雖時間緊湊，但王鴻薇以勤走基層補陸戰缺口，加上具備空戰如善於議題操作等效果及知名度，藍營政治人物全力相挺，進而勝出。

國立台灣師範大學政治學研究所教授曲兆祥表示，王鴻薇勝選是延續國民黨在九合一選舉的勝選氣勢，因選舉都是看氣勢，剛好搭上此氣勢。不過國民黨的立法院席次並未改變。

東海大學政治系教授沈有忠指出，這次立委補選是蔣萬安擔任立委的選區，王鴻薇勝選並不意外，只是讓氣勢回歸到國民黨，且因補選投票率低，中間年輕選民不投票，就回歸藍綠基本盤的對決，各陣營動員能力成決勝關鍵。（編輯：李亨山）1120108