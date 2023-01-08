陳其邁：虛心接受選舉結果 肯定吳怡農打正面選戰

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台北市第3選區立委補選結果8日見分曉，民進黨籍候選人吳怡農（左）晚間與妻子顏采薇（右）一同出面，自行宣布敗選，同時也恭喜對手並向支持者致意。中央社記者王騰毅攝 112年1月8日

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（中央社記者葉素萍台北8日電）台北市第3選區立委補選，民進黨候選人吳怡農敗選。民進黨代理黨主席陳其邁表示，虛心接受選舉結果，吳怡農一直堅持打正面、乾淨選舉，不抹黑對手、不三心二意，腳踏實地向選民說明政見，顯示民進黨對選民負責態度。

台北市第3選區立委補選今天投開票，中選會今天說，投票率為43.35%，得票數最高的候選人為中國國民黨推薦的王鴻薇，13日將舉行委員會議，審定選舉結果，並公告當選人名單。

民進黨晚間發布新聞稿，感謝所有台北市第3選區選民，陳其邁特別感謝來自全國各地，為吳怡農助選的志工和黨公職。

陳其邁表示，吳怡農與團隊在短短時間承擔起補選重責大任，在整個選舉過程，可以看到吳怡農嘗試樹立一種新的選舉文化，一直用最認真態度，向社會表述他的選舉理念。

陳其邁指出，對於選舉結果，民進黨將會繼續記取經驗，調整腳步，不辜負支持者的鞭策和期待，持續向前邁進。

對於這次選舉結果，民進黨內人士認為，吳怡農與王鴻薇開票過程的票數一度拉鋸，「雖敗猶榮」。

黨內人士認為，這次補選投票率未超過5成，顯現中間選民還是沒出來投票，此區基本盤本來就是藍大於綠，最後開票結果亦可看出，吳怡農採取非對抗式的選戰打法，再加上他對民進黨九合一敗選採取反省姿態，有效降低仇恨值。（編輯：林克倫）1120108