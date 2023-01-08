北市立委補選王鴻薇勝選 將推動強化社會安全網

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（中央社記者劉建邦台北8日電）北市立委補選由王鴻薇勝選，有16年議員經歷的王鴻薇感謝選民給機會，進立法院後會勇於監督政府施政，推動強化社會安全網等；王的個性如俠女做事爽快，全力以赴衝刺贏得選戰。

台北市第3選區立委補選結果今天出爐，由國民黨籍候選人王鴻薇獲勝。王鴻薇擔任4屆台北市議員，因記者出身掌握議題能力好，在議員經歷期間，選民服務備受好評，地方讚譽有佳。

王鴻薇把議員經歷模式帶入這次立委補選選戰，她曾在政見發表會時提出，若進入立法院，將推動的政見，包含核二核三廠延役、還稅於民、強化社會安全網、全面檢視政府廣告宣傳標案有無綁給特定媒體、降低公辦都更門檻，且會成為勇於監督，替人民發聲的立委。

親近人士表示，王鴻薇過去擔任財經記者期間，能力不錯受到長官重視，歷經多次職務升遷，王的個性屬於接獲指令，會使命必達完成任務，才有機會升遷不同職務，而使命必達做法，也延伸至擔任至台北市議員期間。

親近人士形容，王鴻薇個性較爽快如俠女，許多事希望能親力親為且珍惜情分，如這次北市第3選區立委補選，王鴻薇及團隊原本堅決不投入選戰，因黨內高層多次勸進，王最後點頭答應，即使被外界批評是落跑，仍自知必須不計個人毀譽的應對，全力以赴投入選戰。

王鴻薇擔任北市議員期間，掌握議題也延伸至全國性關注焦點，如當時主打論文案，都獲得藍營支持者一片讚聲。作風較為嚴格，下屬曾提及王在開會時氣氛較嚴肅，王鴻薇以就事論事在討論議題，且助理發想議題方向不錯，也會提供獎勵。

親近人士表示，王鴻薇不是屬於長袖善舞型的議員，平時較專注在問政內容及發想市政議題，但要發布相關題目時，也會找同質詢組的議員合作，從這次補選可看出王鴻薇在議會的人緣佳。王鴻薇從記者轉為議員，更專注在問政及掌握議題，以質詢、審查預算等方式，落實服務市民，像王鴻薇曾要求市府，在選區某國小附近設戒菸人行道，此政策也擴及全市。

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多次輔選王鴻薇的國民黨籍台北市議員陳炳甫指出，王鴻薇空戰強，聲量高，過去提出議題都替黨內加分，且待人處事圓融，擔任議員期間沒發生過狀況，很照顧同黨籍議員，是屬於全方位民意代表。

曾任王鴻薇議員辦公室助理的新科議員楊植斗說，王鴻薇不是富二代或政二代，資源少，立委補選選戰打得相當辛苦，幸好為人正派做事爽快，有多年議會經歷，也樂於幫助及栽培後進而有好人緣，所以這次立委補選獲黨籍議員的全力支持。（編輯：李亨山）1120108