北市立委補選王鴻薇贏吳怡農5780票 投票率43%

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台北市第3選區立法委員補選8日結果由國民黨候選人王鴻薇以6萬519張票、52.26%得票率勝出。（中央社製圖）

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（中央社記者陳昱婷台北8日電）台北市第3選區立法委員補選今天登場，選委會統計，國民黨候選人王鴻薇以6萬519張票、52.26%得票率勝出，民進黨候選人吳怡農以5萬4739張票、47.27%得票率次之。此次總投票率為43.35%。

第10屆立委台北市第3選區（中山、北松山）缺額補選今天投開票，233個投開票所的開票作業在下午4時開始，下午5時48分完成並送達結果，耗時108分鐘。

台北市選舉委員會統計，候選人中得票數最高者為王鴻薇，拿下6萬519張票、得票率52.26%，吳怡農以5萬4739張票次之、得票率47.27%，第3名則是蕭赫麟，取得542張票、得票率0.47%。

若以行政區區分，王鴻薇在松山區取得2萬4467張票、中山區3萬6052張票，吳怡農則在松山區拿到1萬7843張票、中山區3萬6896張票。

選委會公告，此次補選選舉人人數為26萬7965人，投票數11萬6155，總投票率43.35%。比起上次補選、民國108年1月27日的第9屆立委第2選區缺額補選投票率僅30.39%，此次投票率較高可能是天氣良好關係。

此次立委補選候選人須先繳交新台幣20萬元保證金，若得票數超過選舉人總數10%就會在當選人名單公告後30天內發還，也就是得票數若沒超過2萬6796張將不予發還。

另一方面，109年立委選舉時，台北市第3選區投票率為76.48%，吳怡農得票數為9萬9539張、得票率45.4%，蔣萬安得票數則為11萬2784張、得票率51.44%，吳怡農以1萬3245張票的差距落選。

王鴻薇今天上午在蔣萬安陪同下去投票，卻因為只帶健保卡、沒帶身分證而無法投票，她表示，近期曾補辦身分證並由助理保管，以為可以用健保卡投票。

王鴻薇將這個插曲形容為「技術性問題」，接著在2小時後帶著身分證重返投開票所，順利完成投票。

吳怡農上午在妻子、父親、妹妹、姑姑陪同下現身投開票所，他說自己的心情放鬆又有點緊張，因為這段時間與家人比較少見面，會在投完票後把握時間一起吃早餐。（編輯：李亨山）1120108

台北市第3選區（中山、北松山）立委補選結果8日揭曉，由國民黨候選人王鴻薇（前右2）當選，她稍早自行宣布當選後，在競選總部與北市黨部主委黃呂錦茹（前右3）擁抱致意。中央社記者張新偉攝 112年1月8日