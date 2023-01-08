中選會：北市立委補選投票率43.35% 王鴻薇最高票

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台北市第3選區（中山、北松山）立法委員補選結果8日揭曉，由國民黨候選人王鴻薇（前中）當選，台北市長蔣萬安（右）也現身競選總部祝賀，並與市黨部主委黃呂錦茹（前左）等人一同為王鴻薇加油。中央社記者張新偉攝 112年1月8日

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（中央社記者陳俊華台北8日電）台北市第3選區立委補選今天投開票，中選會今天說，投票率為43.35%，得票數最高的候選人為中國國民黨推薦的王鴻薇，13日將舉行委員會議，審定選舉結果，並公告當選人名單。

台北市長蔣萬安在去年競選市長期間請辭立委，第10屆立法委員台北市第3選舉區缺額補選今天舉行投票。

中選會透過新聞稿表示，依據台北市選舉委員會開票統計結果，得票數最高的候選人為王鴻薇。中選會13日將舉行委員會議，審定選舉結果，並公告當選人名單。

中選會指出，這次立法委員缺額補選選舉人數26萬7965人，投票人數11萬6155人，投票率為43.35%，開票結果，3名候選人得票數分別為民主進步黨推薦的吳怡農5萬4739票、中國國民黨推薦的王鴻薇6萬519票、蕭赫麟542票。

中選會說，這次立法委員缺額補選當選人的任期，將到第10屆立法委員任期屆滿之日為止。（編輯：蘇志宗）1120108