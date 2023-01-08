吳怡農打正面選戰小輸 綠省思2024如何找回支持

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台北市第3選區立委補選8日傍晚完成開票，民進黨候選人吳怡農（2排右2）稍早已自行宣布敗選，在發表談話後離去；現場大批媒體關注吳怡農之後動向，他本人則未多做回應。中央社記者王騰毅攝 112年1月8日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北8日電）台北市第3選區立委補選結果揭曉，民進黨選將吳怡農面對綠營大環境不佳與藍大於綠基本盤下，小輸落敗，顯示他只談政策理念、不打負面選戰、不激化對立的選舉基調鞏固住基本盤，對中間選民也有吸引力，成為綠營迎戰2024大選的省思。

吳怡農在2020年立委選舉初試啼聲，以「高盛金童」、「返國當特戰兵」等經歷迅速打開知名度，掀起旋風，讓時任立委蔣萬安一度拉起「萬安警報」，儘管最後落敗，但奠定他在政壇發展的基礎。

落選後的吳怡農推廣全民國防理念，透過壯闊台灣聯盟舉辦活動，並擔任民進黨台北市黨部主委，持續深耕。

民進黨去年九合一敗選，吳怡農被徵召投入立委補選再戰台北市第3選區，對手王鴻薇在選戰一開始就猛攻黑道議題，再掀起2021年吳怡農任職民進黨台北市黨部主委時的黑道入黨風波。

吳怡農則反求諸己，呼籲黨中央必須嚴肅面對社會質疑，盡快提出說明並清楚表達黨的立場，不惜冒著得罪自己人的風險，展現對樹立正向選舉文化的堅持。

吳怡農這次參選不掛看板、不插旗子、不負面攻擊、不謾罵激化對立、未訴諸芒果乾（亡國感）、沒找大咖站台，甚至連對手王鴻薇「落跑」選立委等可操作的話題，也不多批評。

吳怡農在政策面則持續拋出松山機場遷移、台北基隆汐止合併等多年爭議性政；面對各方正反意見紛雜，他堅持政策就是要公開討論的理念，像傳教士般持續在選區街講，用行動證明自己的執著。

台北市第3選區立委補選選前之夜，民進黨候選人吳怡農（2排左3）7日晚間捨棄傳統造勢，邀請紙風車劇團演出，並與妻子顏采薇（2排右3）、前民進黨主席卓榮泰（2排左2）等人一起和演員、現場觀眾合影。中央社記者謝佳璋攝 112年1月7日

這股堅持用自己步調跑選戰的新作法，則被對手陣營譏諷為「一個人的武林」，但吳怡農不改其志，連選舉之夜都不辦造勢晚會，改邀請紙風車劇團演出，淡化政治味。

對比2020年「雙帥對決」，蔣萬安和吳怡農得票率相差6.04%，這次王鴻薇和吳怡農的得票率差距卻有縮小、為4.99%；且在不少蔣萬安上次領先的投開票所票匭，吳怡農這次還贏了王鴻薇。

民進黨台北市議員顏若芳認為，民進黨現還處於逆風中，這次選戰很艱辛，相較吳怡農2020年立委選舉對上蔣萬安時的45.40%得票率，這次吳怡農得票率47.27%、其實是有成長；這也顯示，民眾是認同吳怡農的選舉方法。

民進黨台北市議員許淑華也指出，王鴻薇操作對民進黨的仇恨值、以下架民進黨為終極目標，採取負面選舉攻擊吳怡農，但選舉結果是小輸；此顯示吳怡農打正面選舉、不口水戰是對的，有催出中間與年輕選民。

至於這次立委補選啟示，顏若芳表示，吳怡農的選舉模式跳脫傳統，雖然有些傳統支持者認為沒有罵回去、是不對的，但選戰過程可看到，很多中間選民與年輕支持者在車掃時都給予肯定，顯示中間與年輕選票對國民黨的選舉方式是反感的。

顏若芳認為，這場補選是正向選舉的開始，對民進黨而言，迎戰2024必須思考，如何有更多的政策、政見，讓選民回來支持民進黨；許淑華指出，民進黨要趕快大破大立，內閣該改就要改、該檢討就檢討，即將接任民進黨主席的賴清德要有更大動作，讓民眾有感。（編輯：蘇志宗）1120108

台北市第3選區立法委員補選8日結果由國民黨候選人王鴻薇以6萬519張票、52.26%得票率勝出。（中央社製圖）