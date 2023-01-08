王鴻薇勝選 朱立倫：藍營團結無私獲民眾信任

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（中央社記者王承中台北8日電）台北市第3選區立委補選國民黨候選人王鴻薇自行宣布當選，國民黨主席朱立倫今天表示，國民黨只要團結一致、無私無我，就能獲得民眾信任，順利勝選。國民黨不會有一絲一毫自滿，會繼續堅持走對的路、提對的人。

台北市第3選區（北松山、中山區）立委補選投票結果今天出爐，王鴻薇稍早自行宣布當選立委，感謝選民給機會，會加倍努力。

朱立倫也在臉書粉絲團發文恭喜王鴻薇順利當選，前進立法院為民發聲。朱立倫表示，要謝謝所有台北市中山區、北松山的市民朋友，今天用行動出門投票，支持最有戰力、最能揭弊興利的王鴻薇順利當選立委。

朱立倫指出，國民黨也要感謝所有協助這場選戰的好朋友，包括所有的黨員、志工，以及多次來輔選的前總統馬英九、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等人，謝謝大家團結一致支持王鴻薇前進立法院。

朱立倫表示，國民黨只要團結一致、無私無我，就能獲得民眾信任，順利勝選；不會有一絲一毫自滿，會繼續堅持走對的路、提對的人，接下來還有3月4日的南投縣立委補選的延長賽，也請大家繼續支持國民黨。（編輯：蘇志宗）1120108