民進黨就戰鬥位置 賴清德指示進駐輔選南投立委

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（中央社記者葉素萍台北30日電）民進黨主席賴清德今天赴黨中央發開工紅包，並主持主管會報。新聞部主任張志豪轉述，賴清德下達動員令，全力支持南投第2選區立委補選，團結一致協助蔡培慧打贏選戰，2月1日起由黨副秘書長黃建嘉帶隊進駐南投。

賴清德今天赴中央黨部，發送開工小紅包，慰勉黨工辛勞，並且首度親自主持黨務主管會報。

張志豪轉述，賴清德在會中指出，九合一敗選後，他跑了19個縣市與基層黨員座談，讓大家暢所欲言，要罵就罵。賴清德說，他不會負面看待這次敗選，反而覺得民進黨應珍惜這次敗選經驗，聽取各方意見，從中得到學習機會，才能讓整個黨站起來。

賴清德舉例，他當醫生時，習慣讓病患多講一些，因為病患對自己身體最了解，只要多點時間傾聽，不只身體狀況，有時甚至連怎麼治療都會說，當然有一些需要調整。民進黨要改革的地方在哪裡，黨員們其實都說得很清楚，之後希望大家能提出改善方案，記取敗選經驗。

賴清德認為，民進黨要再起，答案盡在黨員口中，請各相關部門儘速提出因應改善之道，彼此協同作戰。

另外，南投第2選區立委補選3月4日將投票。賴清德指示黃建嘉在2月1日起帶隊進駐南投，以示黨中央對南投立委補選的全力支持。

民進黨中央新任主管預計2月1日正式上任，不過，這幾天已經有多人陸續到職。

除了少數部門，黨務人事大致底定。黨內人士說，目前已敲定人事包括，主席室主任周威佑、新境界基金會執行長陳東升、政策會執行長羅致政、發言人黃彩玲、新聞輿情部主任兼發言人張志豪與副主任蘇芳禾、社群中心主任詹賀舜、台灣民主學院主任林秉忠與副主任陳俊良、國際事務部主任謝佩芬、青年事務部主任阮俊達與副主任謝子涵。

此外還有，社運部主任邱嘉進與副主任張顏顯、原民部主任伍麗華、中國事務部主任吳峻鋕、民調中心主任陳博洲、婦女部主任李晏榕。（編輯：林興盟）1120130