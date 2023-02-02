南投立委補選蔡培慧成立競總 拚勝選改善各問題

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（中央社記者蕭博陽南投縣2日電）南投第2選區立委補選3月4日投票，民進黨參選人蔡培慧今天成立競選總部，選區鄉鎮也設據點，蔡培慧說，南投近20年百廢待舉，她一定要勝選，改善交通、醫療、垃圾處理等問題。

蔡培慧競選總部設在南投市玉井街38號、民進黨南投縣黨部，今天上午正式成立，蔡培慧、民進黨立法委員羅美玲、縣黨部主委蔡銘軒、埔里鎮長廖志城、縣議員吳棋楠、陳玉鈴及眾多支持者出席，展現團結氣勢，縣黨部也換上全新門面，凸顯蔡培慧與黨主席賴清德。

蔡培慧接受媒體聯訪表示，先前投入南投縣長選舉，許多縣民反映「南投要更好」，她也發現近20年南投百廢待舉，包含交通、醫療、垃圾處理等問題，顯示過去主政者沒將人民需求放心上，因此，她宣示一定要勝選決心，同時展現民進黨在南投團結，共同打贏選戰。

民進黨主席賴清德下動員令全力協助蔡培慧，並派黨副祕書長黃建嘉帶隊進駐南投，黨內視這場補選為民進黨2022年選舉挫敗後止跌回升關鍵一役，對此，蔡培慧說，黨中央派12人進駐，區分文宣、組織等任務，全面投入選戰「車拼」，她也要走進每一家戶傾聽聲音。

蔡培慧透過新聞稿表示，競選縣長後走訪各地謝票，許多年輕父母、在地鄉親很不捨，也期許「要繼續拚」，因此她決心承擔補選此役，就是來自南投人渴望進步的心情，改善過去南投無完善工業區規劃、醫療服務不足、交通路網及大眾運輸匱乏等困境。

媒體提問擔任蔡培慧競總主委的羅美玲「這次如何凝聚團結力」，羅美玲表示，去年蔡培慧競選南投縣長時，她不認為黨內不團結，但當時大環境影響，不只南投輸掉選舉，這並非團結、不團結的問題，當然團結非常重要，尤其這次選舉由賴清德親自督軍，並令中央與地方全力配合，一定要拿下這一役，相信透過凝聚所有人的心，能協助蔡培慧拿下這席立委。（編輯：謝雅竹）1120202