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南投立委補選藍打團體戰 動員執政縣市首長站台

2023/2/11 18:25（2/11 21:41 更新）
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南投第2選區立委補選7日辦理候選人號次抽籤，國民黨參選人林明溱（中）由南投縣長許淑華（左2）、南投市長張嘉哲（右2）等人陪同出席，抽中2號。（中央社檔案照片）
南投第2選區立委補選7日辦理候選人號次抽籤，國民黨參選人林明溱（中）由南投縣長許淑華（左2）、南投市長張嘉哲（右2）等人陪同出席，抽中2號。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉冠廷台北11日電）南投縣立委補選3月4日投票，國民黨地方上雖對選情抱持審慎樂觀的態度，但未掉以輕心，國民黨南投立委參選人林明溱勤走基層，爭取支持；黨中央則要動員執政縣市首長站台拉票，以全台總動員的方式，衝刺選情。

南投縣第2選區立委補選3月4日投票，這是副總統賴清德接下民進黨主席的第一場選戰，民進黨副秘書長黃建嘉今天表示，要將南投立委補選當成大選打，賴清德除下令黨中央進駐外，也請全國縣市黨部主委前進南投全力補選。

國民黨方面，黨務人士表示，台中、彰化、南投是共同生活圈，這場選戰不會只是南投一個縣市的事情，而是鄰近縣市、全國的網路及資源都會動員協助。黨主席朱立倫近日到南投、台中、彰化參加新春團拜時，就有督軍動員意味。

黨務人士也說，朱立倫今天出席林明溱的競選總部成立大會，並邀請南投周邊縣市首長同場造勢，目標就是要以團體戰的方式打贏這場選場；而這次邀請南投周邊藍營縣市首長站台後，未來還會邀請藍營其他縣市首長、從政黨員到南投為林明溱站台、拉票，透過全台總動員的方式，衝刺林明溱選情。

藍營地方人士表示，林明溱目前選情穩定，但不會掉以輕心，因為黨內擔心，選民認為林明溱夠強、穩贏，會失去出門投票的動力，所以現階段就是強力催票，拉高投票率；林明溱也運用過去擔任縣長時對地方的熟悉，持續走訪各鄉鎮，目前更是以里為單位，進行拜訪與拉票，盼能爭取更多支持。

這位藍營地方人士也說，後續林明溱還會在各鄉鎮舉辦政策說明會，讓民眾了解擔任立委後，要為地方做什麼事；此外，由於南投縣長許淑華在許多行程上會與林明溱相遇，過程中許淑華也是全力為林明溱拉票、懇託，展現出藍營團結氣勢，爭取勝選。（編輯：張均懋）1120211

#林明溱
#南投縣
#朱立倫
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