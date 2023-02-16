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護理師社工師考試週末登場 未經許可不得陪考

2023/2/16 18:48
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（中央社記者陳俊華台北16日電）考選部今天說，營養師、護理師、社會工作師考試這週末將登場，3項考試總計1萬1374人報考，籲請應考人提前查詢試場位置，避免入場壅塞；且未經事先申請獲得許可，不得陪考。

考選部透過新聞稿表示，民國112年第一次專門職業及技術人員高等考試營養師、護理師、社會工作師考試將在2月18、19日登場，在台北、台中、高雄等3考區、8個試區同步舉行，除護理師考試在2月19日舉行外，其他考試同步舉行2天。

考選部說，這3項考試報考人數總計1萬1374人，其中營養師942人、護理師7476人、社會工作師2956人；籲請應考人注意應試的節次及考試時間，準時入場應試。

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考選部指出，截至112年1月，這3項專技人員累計逾21萬人及格，是國家社會安全網絡及維護醫療服務品質的重要力量；為解決受疫情衝擊產生的護理人力短缺問題，今年度將舉行3次護理師考試，除這次考試外，其餘兩次將在7月及11月舉行。

考選部說，因應當前疫情發展，各項防疫措施仍須繼續維持，請應考人注意須配合應試重點，提醒應考人除考試當天可在試區公布欄查看試場位置外，國家考試網路報名資訊系統「試區查詢」項下也能查詢。（編輯：林興盟）1120216

#考選部
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