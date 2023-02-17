廟宇參香遭拱選總統 侯友宜：謹守本分致力市政

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（中央社記者黃旭昇新北17日電）新北市長侯友宜今天到中和區廟宇參香祈福，被公開拱參選總統；他表示，感謝外界的加油，目前仍謹守本分致力市政建設，希望重心放新北，團結地方打拚，讓人民過好日子。

侯友宜今天上午到中和區廣濟宮、福和宮2間廟宇上香祈福，受到里長及部分信眾列隊夾道歡迎，他並逐一握手致意問好，還與里長們拍攝大合照。

兩間廟宇的董事長游炎川致詞時表示，歡迎侯友宜蒞臨參拜，並期待更上一層樓，邁向總統府大道。

中和區里長聯誼會會長謝森儒致詞也表示，除了希望侯友宜「好好做代誌（事情）」，也希望「厚（給）你做總統」。

侯友宜致詞與接受聯訪表示，中和地區還有灰窯重劃區、捷運中和萬大樹林線、都市更新、新住民、金門馬祖移民、生態公園等需要照顧，許多建設亟待推動。

他說，感謝外界給他加油打氣，但仍將把重心放在新北，將繼續謹守本分，努力不分黨派團結地方與族群，讓市民生活更好。

記者詢問，有些想要選總統的人會去詢問媽祖，侯友宜今天是否也向媽祖詢問同不同意選總統？他說，此行主要是祈求風調雨順、市政永續發展，也盼望讓許多建設如火如荼進行。

至於侯友宜是否搭配台中市長盧秀燕參選總統，他回應詢問時表示，盧秀燕很優秀，彼此在工作崗位努力，唯有北台灣、中台灣共好，才能讓台灣更好。

對於鴻海集團創辦人郭台銘參選總統議題，兩人何時會見面？侯友宜說，目前他的身分為新北市長，每天行程很滿，還有里長座談會；現階段最重要是做好市政，期待一起關心國家的發展，一起努力做事。

由於農曆大年初二副總統賴清德也到廣濟宮參拜，當時，游炎川同樣祝福賴副總統更上層樓，記者詢問侯友宜是否會尋求游炎川的支持。

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侯友宜表示，與游炎川是多年好友，感謝游炎川投入公益與慈善事業，大家同心齊力為中和打拚。今天大量里長出席就證明游炎川與基層的努力。致詞完畢時，侯友宜還主動向前擁抱游炎川，彼此拍肩膀。

游炎川受訪時表示，廟宇歡迎所有要參選的人來參拜，現在以支持侯友宜為主，其他的客套話就不予置評。他在侯友宜擔任副市長期間就有長久的交情，友情無法抹滅，無論侯友宜到哪裡，都會在背後支持。（編輯：李錫璋）1120217