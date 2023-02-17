政府房貸補貼政策 朱立倫質疑不務實

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（中央社記者劉冠廷台北17日電）國民黨主席朱立倫今天表示，當民眾收入變少、物價因通膨變高時，政府卻推出買房每年新台幣3萬元補貼的措施，拿買不起房的人繳的稅，去幫買得起房的人，顯然當局的政策並不務實。

國民黨智庫國家政策研究基金會今天召開「缺工又缺才，台灣未來怎麼辦」記者會，探討當前台灣缺工、缺人才等問題的政策成因，以及對台灣產業及經濟所造成的衝擊。

朱立倫在會中表示，在後疫情時代，內需復甦，但台灣在缺工又缺才的困境下，景氣卻出現最糟糕的藍燈。除了缺工缺才，台灣還面臨缺水、缺電等困境，導致整體經濟呈現一種惡性循環的景象。令人憂心，台灣的未來該怎麼辦。因此國民黨在立法院這個會期的重點就是「民生議題」。

朱立倫指出，當民眾收入變少、物價因通膨變高時，政府卻推出買房每年3萬塊補貼的措施，拿買不起房的人繳的稅，去幫買得起房的人，顯然當局的政策並不務實。

朱立倫說，2022年全球人才缺口達新高，而台灣就是人才缺口最嚴重的國家。這點從國發會統計也能得到印證，即每年從國外來台灣工作的專業人才僅4萬人，但台灣在疫情之前每年有接近74萬人到海外工作。面對這樣的窘境，國民黨絕對義無反顧，一定要提出解決方案，為大家拚好日子。

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國政基金會執行長柯志恩表示，台灣整體大環境差、低薪、兩岸關係不穩等都是缺工、缺才，甚至造成人才外流的原因。但企業缺工目前政府只是不斷地用補助來解決問題，其實卻是成效不佳。就以觀光業缺工補貼薪資辦法來說，其實2022年底就有為期3個月的「觀光既周邊產業缺工專業協助計畫」，但專案屆滿後，發現僅成功媒合271名勞工。

柯志恩表示，目前符合申請資格的移工有20.8萬人，但截至2022年底，實際申請的僅5%，獲准者約0.1%。台灣的移工人數有70萬人，從這些數字來看，政府現有的缺工對策，所增加的就業數僅是杯水車薪，應提出更積極的方案，幫助社會解決問題。（編輯：蘇志宗）1120217