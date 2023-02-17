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獨派拒228與蔣萬安同台 馬英九：將心比心療傷止痛

2023/2/17 15:05
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（中央社記者游凱翔台北17日電）獨派團體台灣國家聯盟拒絕228紀念活動與台北市長蔣萬安同台，前總統馬英九今天表示，他處理228議題已30幾年，一貫的態度就是「面對歷史、就事論事、是非分明、面對家屬、將心比心、療傷止痛」。

台灣國家聯盟決定不與台北市政府合辦228紀念活動，另在自由廣場舉辦活動。台灣國家聯盟總召吳樹民13日表示，台灣歷史真相還沒還原，前國史館長張炎憲直指228元凶是蔣介石，由蔣家後代台北市長蔣萬安主辦228紀念活動，是很奇怪的事。

馬英九上午出席由「二二八遺族尊師重道聯盟」主辦的228事件76週年紀念活動，他會前受訪對此表示，他處理228相關事宜已30幾年，一貫態度就是「面對歷史、就事論事、是非分明、面對家屬、將心比心、療傷止痛」。

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馬英九致詞提到，他跟過去一樣，抱持嚴肅心情在這裡與各位一同紀念發生在這塊深愛的土地上所發生令人痛心、感傷且遺憾的228事件，對家屬的痛，不是政府設立基金會就能完全平復，「努力只有不夠，不可能嫌多」，他雖然卸任，但仍與許多家屬保持互動，也因為這樣，結交很多知心朋友。

另外，針對鴻海創辦人郭台銘表態想重回國民黨並爭取2024總統大選提名，國民黨中央是否會替郭台銘另訂標準。馬英九僅表示，尊重郭台銘的參選意願，也希望他遵循中央要鞏固團結的決心，但他並不清楚其他細節。（編輯：蘇志宗）1120217

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