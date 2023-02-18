虎豹潭6死 新北市府未設告示牌救生設備遭糾正

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（中央社記者陳俊華台北18日電）新北市虎豹潭2021年10月因溪水暴漲釀6死悲劇。監委葉大華今天說，新北市政府未善盡場域管理責任，未設置告示牌、救生設備，事後又推託非權責機關，顯有怠失，監院通過糾正新北市府。

天大地方自然公司（大方公司）2021年10月16日主辦新北雙溪虎豹潭「大方自然體驗營」戶外活動，經氣象預報山區有雨，卻仍帶領28人沿北勢溪上游方向行走，因惡劣天氣導致溪水暴漲，6人通過河床間砌石階梯（即虎豹潭「梳子壩」）時，因水量瞬間暴漲而湍急，遭沖落北勢溪溺斃。

監委葉大華、蔡崇義、范巽綠上午舉行記者會。葉大華表示，新北市政府開放虎豹潭「梳子壩」提供居民、遊客通行，依地方制度法及新北市政府水域安全維護工作分工表，新北市政府負有場域管理責任，卻未在周邊設置相關警示告示牌、廣播系統，以及落水所需的救生設備等。

葉大華說，虎豹潭有「小九寨溝」之稱，風景優美，有很多人會去走步道，地方政府一定知道很多人去，且參團家長也說，當地規劃讓民眾可以走梳子壩過溪、廁所也規劃得很好，卻完全沒有任何落水時需要的救難設備，讓人很不解。

葉大華表示，大方公司在「戶外教育的安全維護與風險管理」上有嚴重瑕疵與重大違失，事發後新北市政府堅稱經濟部水特局才是場域主管機關；但水特局在2004年與升格為新北市前的台北縣政府已開會研商確定，關於觀光遊憩管理、教育宣導及違規行為查報取締事項，都由新北市府主辦，水特局協辦。

葉大華說，新北市政府顯然未善盡場域管理責任，在意外發生之後，推託市政府非權責機關，明顯有怠失。監察院交通及採購委員會、教育及文化委員會、財政及經濟委員會、內政及族群委員會、司法及獄政委員會聯席會議14日通過調查報告及糾正案，糾正新北市政府。

范巽綠表示，近來戶外教育已形成新興學習風潮，加上業者提供體驗自然活動盛行，教育部應積極向教師、學童與家長推廣戶外教育及戶外休閒活動的風險管理認知，增進戶外活動安全意識，提升風險覺知及應變能力。

蔡崇義指出，陽明山國家公園管理處課長蕭淑碧未徵得機關同意，在2009年間與「涂大芳體驗自然中心」負責人涂淑芳合辦研習活動，並在2009至2021年間在共享自然基金會網站散布公務聯繫資訊，引發外界對陽管處、蕭淑碧與虎豹潭事件主辦方、共享自然基金會存有利害往來的爭議。

蔡崇義說，蕭淑碧在2021年9月7日回職復薪後，未經機關許可，在勤餘時間違法兼任教學工作並收取報酬，違反公務員服務法規定事證明確，有損政府信譽及公務人員聲譽；陽管處應議處相關違失人員，督導所屬人員確實遵守服務法相關規定。（編輯：楊凱翔）1120218