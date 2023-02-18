虎豹潭事件遭糾正 新北增設監視、山洪前兆告示

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（中央社記者黃旭昇新北18日電）監察院糾正新北市政府虎豹潭遊客溺斃事件，新北市府今天表示，已增設救生圈、救生樁、水位警示線、遠端監視及廣播設備，也增設提醒告示牌，告知山洪爆發前兆。

虎豹潭2021年10月溪水暴漲釀6死悲劇，監察委員葉大華上午說，新北市府未善盡場域管理責任，未設告示牌、救生設備，事後又推託非權責機關，顯有怠失，監察院通過糾正新北市府。

新北市府觀光旅遊局官員下午告訴中央社記者，事故後除原有告示牌，增設提醒告示牌，告知山洪爆發前兆，如山區已烏雲密布、溪水混濁、有樹枝流下或出現齊頭水等就切莫過溪。

此外，觀旅局說，增設救生圈、救生樁、水位警示線、遠端監視及廣播設備，雙溪區公所可透過手機雲端系統掌握水域現狀，洪水時立即透過廣播提醒遊客安全，甚至前往驅離。

觀旅局表示，市府另成立氣象局雙北山區雨量警示群組，即時掌握交通部中央氣象局提供降雨情況，只要接獲豪大雨防災告警時，就由員警第一時間趕往虎豹潭現場查看；如果有民眾戲水，立即要求離開。

觀旅局說，市府公安小組也召集觀旅局、水利局高灘地工程管理處、消防局及區公所等全面檢視水域、山區休閒步道安全盤點，全面列管淡蘭古道等81處有潛勢危險地區，增加告示牌、安全和通訊設備。

新北市長侯友宜稍早接受媒體聯訪說，維護水域安全是重要職責，事故後市府全面檢視水域安全，通盤詳細檢討所有設備、設施，收到監察院公文後會詳細向外界報告與回應，希望還要做得更好，市府會不斷反省更求精進。（編輯：李明宗）1120218