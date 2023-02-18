林右昌視察情境模擬靶場 盼助員警熟悉臨場用槍時機

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內政部長林右昌18日前往台灣警察專科學校視察情境模擬射擊訓練靶場，並在教官指導下，首次實際體驗空氣槍打靶。中央社記者陳俊華攝 112年2月18日

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（中央社記者陳俊華台北18日電）內政部長林右昌今天前往警專視察情境模擬靶場時說，有別於過往固定訓練模式，情境模擬可幫助第一線執勤員警，建立面對各種狀況時的用槍時機；他也親自體驗空氣槍打靶，初體驗後為自己打60分。

林右昌下午在警政署長黃明昭、警專校長詹永茂陪同下，前往台灣警察專科學校視察情境模擬射擊訓練靶場，實地了解警察人員系統化手槍實彈訓練。

林右昌致詞表示，今天是希望能了解警校訓練過程與時俱進，各項軟、硬體設備已有長足進步，而「情境模擬靶場」是依實務案例拍攝模擬影片，藉由數位化教學還原執法現場情境。

林右昌說，執法情境模擬寫實，幫助第一線執勤員警，建立面對各種執勤情境的空間臨場感，訓練執勤正確移位防護、警戒及用槍時機，是警察實戰訓練重點。

林右昌指出，全國警察機關已建置13處「互動式情境模擬射擊訓練靶場」，以及7處「智慧XR警勤訓練系統」等現代化訓練設施，警政署將逐年編列預算採購，目標是讓每個警察局都能有一座情境模擬靶場。

林右昌在空氣槍靶場實際體驗打靶後說，實際上場打空氣槍後，才發現沒那麼簡單，需要多練習；今天特地參觀體驗，了解警校如何訓練學生，第一次初體驗打靶，給自己打60分。（編輯：林興盟）1120218