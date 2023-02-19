上海訪團行程不公開挨批 蔣萬安：與陸委會共識

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（中央社記者陳昱婷、黃麗芸台北19日電）中國上海市台辦訪團應北市府之邀來台，但行程不公開且疑似臨時更改引發議員批評。台北市長蔣萬安強調，市府與陸委會有共識，行程安排均依低調、單純、安全原則。

由上海市台辦副主任李驍東率團的上海訪團昨天抵台，預計停留3天參與台灣燈會活動並與台北市府進行市政交流，明天傍晚返回上海。

民進黨台北市議員陳怡君今天質疑，蔣萬安聲稱上海團到台北是一個「低調、單純、安全」的行程，問題是低調到人不見，讓媒體及民代都無法監督，根本就是一個「不單純也不安全」的行程。

陳怡君批評，蔣萬安是否以保護之名，行秘密外交、黑箱作業之實？這樣的行為根本無法保護台北市民或保護台灣人。

國民黨台北市議員王欣儀則說，上海團來台行程經中央陸委會批准，城市間互動、參訪、交流都是光明正大，無不可告人之處，建議北市府可在徵得訪客同意下，開放不影響民眾的市政行程供媒體拍攝，兼顧各方需求。

蔣萬安下午出席台北客家春慶祈福後被媒體堵訪表示，市府與陸委會有共識，主要原則就是低調、單純、安全，不管是觀光旅遊或文化藝術，都是單純的城市交流，並依照3項原則安排行程。

媒體追問，為何不公開行程。蔣萬安重申，都與陸委會有共識，以低調、單純、安全的原則進行。

根據民進黨台北市議員何孟樺取得的行程規劃，李驍東一行人昨天下午參訪完台北流行音樂中心後，應先用晚宴再參觀台灣燈會，但訪團臨時更改行程，提前參觀燈會後才用餐，導致大批媒體撲空。（編輯：張銘坤）1120219