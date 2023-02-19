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上海訪台團行程保密 陸委會：公開透明為原則

2023/2/19 16:38（2/19 17:13 更新）
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上海市台辦副主任李驍東（前中）率團來台，19日下午到台北市政府共創行動辦公區參訪。中央社記者謝佳璋攝 112年2月19日
上海市台辦副主任李驍東（前中）率團來台，19日下午到台北市政府共創行動辦公區參訪。中央社記者謝佳璋攝 112年2月19日
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（中央社記者李雅雯台北19日電）上海市台辦副主任李驍東率團訪問台北市，相關行程保密。台北市長蔣萬安說，這是與陸委會達成的共識；陸委會今天回應，建議台北市政府依「公開、透明」原則對外說明。

上海市台辦訪問團6人於18至20日期間訪問台北市，參觀台灣燈會外，也進行市政交流。

台北市政府未對外公開相關行程，民進黨台北市議員何孟樺取得行程內容後對外公開，依其公布訊息，上海市台辦訪問團預定18日晚間8時參觀在東區商圈展示的上海花燈；事後臨時更動行程，讓大批媒體撲空。

蔣萬安19日下午出席客家春慶祈福活動受訪表示，跟陸委會有共識，以低調、單純、安全為原則，相關行程安排依此原則進行，行程有經過陸委會核准。

陸委會對此回應，已建議有關細節應由台北市政府依「公開、透明」原則對外說明、避免誤解。

陸委會15日說明，專案許可上海市台辦一行人赴台北市參觀台灣燈會和市政交流，訪團在台交流依低調、單純、安全等原則；相關細節由台北市政府依公開、透明原則對外說明。（編輯：邱國強）1120219

#上海市台辦
#陸委會
#蔣萬安
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