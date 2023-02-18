上海團北市賞燈行蹤難掌握 議員批規避監督

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（中央社記者陳怡璇、劉建邦台北18日電）台北市政府邀請上海團來台賞燈，但行程不公開，且疑似臨時更改行程，讓媒體空等。議員批評行程蓋牌、規避監督，此地無銀三百兩，讓人無法信服台北市長蔣萬安的交流對等尊嚴。

陸委會專案許可北市府申請中國大陸上海市台辦等一行人來台參加台灣燈會和市政交流。北市府當時說明，上海市代表團6人，由上海市台辦副主任李驍東率團，訂今天至20日來台參加台灣燈會相關活動，同時參訪市政建設。

蔣萬安一再重申此次行程經陸委會核可，原則就是低調、單純、安全，市府也未公布行程。而民進黨台北市議員何孟樺在媒體群組公布上海代表團行程，包含下午2時參訪台北流行音樂中心、晚間8時參觀台灣燈會地點，包含「儂好上海」及主燈秀。

不過北市府疑似臨時更改行程，上海團下午即賞完燈，讓不少提早在燈區等待的媒體撲空；而上海團明天一行程包含參觀台北表演藝術中心、台北市政府的大數據中心、台灣燈會的未來展區及源展區等，可能也有變數。

民進黨台北市議員林延鳳表示，蔣萬安過去與立陶宛首都市長或美國在台協會處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）會面時，都能開大門、走大路，但面對中國官員來訪，卻躲躲藏藏，行程疑蓋牌，並迴避媒體與民代監督，這是蔣萬安所謂兩岸交流對等尊嚴嗎？

她說，這種此地無銀三百兩的態度，更引人質疑是否可能出賣首都台北的尊嚴與權益，連燈會、市政參訪行程都不願公開，誰能相信蔣萬安出席或辦理雙城論壇時，可符合公開透明的期待。

民進黨台北市議員簡舒培表示，上海代表團已抵達台北訪問，但北市府遲未對外公布行程，像今天行程竟有2小時空檔，違反陸委會規定，北市府偷偷摸摸安排上海代表團行程，到底有何見不得人的內容。

民進黨台北市議員何孟樺說，北市府因行程曝光緊急更改相關行程，且還全面封鎖消息，遇媒體質問只會迴避，有違北市府公開透明原則。

她表示，要求北市府在上海代表團的行程，務必謹守分際，並儘速公開行程細節，不要以為可敷衍市民，更要向外界說明相關會談內容，落實公開透明。

國民黨台北市議員王欣儀說，上海代表團來台參與燈會，相關行程都報陸委會核准，本來就是光明正大的事，安排行程只有市政交流，跟政治無關，且媒體本來就有採訪需求，至少部分行程應公開，沒必要做到不能公開的程度，過與不及都不好。（編輯：卞金峰）1120218