上海代表團抵台 蔣萬安：行程原則低調單純安全

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（中央社記者陳怡璇台北18日電）台北市政府邀上海代表團抵台參加台灣燈會及市政交流，台北市長蔣萬安指出，行程都經陸委會核准，原則就是低調、單純、安全，議題聚焦觀光等，若行程安排允許會親自接見。

陸委會15日表示，專案許可台北市府申請中國大陸上海市台辦等一行人抵台參加台灣燈會及市政交流。北市府當時說明，上海市代表團6人訂於今天至20日抵台參加台灣燈會相關活動，同時參訪市政建設。

蔣萬安今天出席「心想釋成，好釋逗陣來」鳳梨釋迦公益記者會，接受媒體聯訪時被問及上海團問題，包含對方抵台時獨派統派人士互別苗頭、20日若與上海團會面要談什麼議題等。

對此，蔣萬安表示，這次燈會有設展的城市例如日本、韓國、菲律賓等都有組團抵台，上海在燈會也有作品展出，所以循例邀請抵台，相關行程都經陸委會核准，原則就是低調、單純、安全。

媒體提問，為何行程都不公開，以及是否擔心上海團會技術性說出兩岸一家親的話語。對此，蔣萬安指出，議題聚焦在觀光旅遊、文化藝術，這是城市交流，都經中央核准，北市與其他城市交流都是秉持對等、尊嚴、善意、互惠來進行。

至於20日是否接見上海團，蔣萬安沒說死，僅表示若行程安排許可就會親自接見。

媒體追問，會中是否要談及雙城論壇事宜。蔣萬安回答，會依照與陸委會的共識，低調、單純、安全地進行。

媒體提問，近期是否要與228相關團體或受難者家屬見面。對此，蔣萬安表示，台灣是民主多元社會，每種聲音都尊重，有機會都願意與家屬及各界對談。（編輯：戴光育）1120218