蔡總統：減輕學貸租屋負擔 政府做年輕人最強後盾

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（中央社記者葉素萍台北19日電）總統蔡英文今天說，政府在疫後階段推出補助政策，包括符合資格畢業生，政府補助一年學貸還款本金及利息，以及租屋補貼年齡下降，18歲以上就能申請；政府照顧年輕人，做年輕人的最強後盾。

蔡總統透過臉書表示，無論是在學學生或是已經畢業的社會新鮮人，背負就學貸款、在外租屋租金，是一筆不小的負擔。疫後階段，政府推出補助政策，要照顧生活比較辛苦、剛踏入職場，或是要養育孩童的青年。

蔡總統說，已經畢業出社會工作，正在背負學貸的民眾，只要有「112年起，有撫育12歲以下的孩童」、「111年，平均月收入低於4萬元以下」等情況之一，政府將提供一次性補助，協助償還一年的還款本金及利息。

她說，針對目前在學的學生，只要同時符合以下兩項條件，政府也將補助一學期的貸款本金，包括目前在學，或是今年9月即將入學，且申請就學貸款；獲得低收、中低收、特境、身障、原住民學雜費減免，或大專弱助計畫助學金等。

蔡總統表示，政府對這次補助會透過戶政、健保、財稅及各項政府保險資料來勾稽、比對，貸款人不用再向銀行提出申請，只要符合資格，補助結果將由銀行直接通知、扣抵。

另外，蔡總統提醒，除學貸外，從今年開始，18歲以上的民眾，就可以申請租屋的租金補貼。大學生在外租房子，也別忘了申請，減輕租屋負擔。

她說，政府希望透過這些政策，可以減輕青年的生活煩惱，讓大家可以安心拚學業、拚事業。政府也會繼續努力，照顧年輕人，做年輕人的最強後盾。（編輯：黃國倫）1120219