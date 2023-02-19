術後首次現身 蘇貞昌挺賴清德拚2024總統

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副總統賴清德（中）19日與前行政院長蘇貞昌（中右）同台出席秉友會新春團拜活動，蘇貞昌在致詞時拜託大家，支持賴清德選2024總統。（吳秉叡辦公室提供）中央社記者賴于榛傳真 112年2月19日

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（中央社記者葉素萍台北19日電）前行政院長蘇貞昌今天出席立委吳秉叡的秉友會新春團拜活動，這是蘇貞昌在腰部微創手術後首度公開現身；蘇貞昌與副總統賴清德同台時還拜託大家，支持賴清德選2024總統。

吳秉叡辦公室晚間發布新聞稿與影片指出，秉友會今天舉行新春團拜春酒餐會，秉友會是吳秉叡參與地方選舉之初，由支持者自發組成的後援會。賴副總統、蘇貞昌，立委吳秉叡、張宏陸、蘇巧慧及前立委呂孫綾等人出席餐會。

蘇貞昌致詞提到，台灣面臨中國威脅，每天要承受軍機越境、軍艦繞台的壓力，全世界都非常關心台灣處境；因此，明年大選，總統一定要選對人，讓能夠守護台灣的賴清德來當總統，才能讓台灣擋住中國的侵略，捍衛台灣民主，台灣才不會變成下一個香港。

蘇貞昌強調，黨的總統候選人仍要經過初選過程，但是現在幾乎全黨意見都非常一致，他與吳秉叡、張宏陸和蘇巧慧3位委員，要拜託大家全力支持賴清德當下一任的總統。

蘇貞昌表示，他當4年行政院長能夠有好成績，就是因為有民進黨立院過半的席次幫忙，除了選總統要選對人，國會更要有過半的支持，才能讓執政黨有足夠力量來推動政策。

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賴清德致詞時除特別感謝蘇貞昌的支持，並細數蘇貞昌包括做好防疫工作、擋住非洲豬瘟，以及近十幾年來最好的經濟成績等政績。賴清德說，如果沒有真功夫，沒辦法當總統民選以來最長任期的行政院長，而且還是成績最好的行政院長。

賴清德還表示，台灣的民主經過多年努力，成績斐然，現仍持續遇到中國的侵擾，希望大家能繼續加油，共同支持台灣民主。（編輯：林克倫）1120219