蔡總統：輔導企業邁向低碳化 政府做最好靠山

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（中央社記者葉素萍台北20日電）總統蔡英文今天接見八大工商團體，她說，政府會輔導企業邁向智慧化、低碳化，並由專家輔導團提供諮詢、診斷，加上資金的協助，希望做企業最好的靠山，讓中小企業能夠長久經營發展。蔡總統說，要把低碳、零碳的挑戰轉化成為商機。

蔡總統今天在總統府接見「八大工商團體理（董）事長」，她致詞提到，疫情期間，業界領袖帶領國內最具代表性的工商團體，扮演企業與政府的溝通橋梁，協助台灣經濟在全球逆勢中持續成長，她由衷感謝。

蔡總統說，展望2023年，國內外機構都預測，全球在通膨等挑戰之下，經濟成長會趨緩，企業也將面臨一定的壓力，因此從去年底的國安會議開始，她就請行政團隊要嚴謹因應，讓國內經濟維持穩健發展，尤其是台灣的中小企業，雇用全國8成的就業人口，是穩定台灣經濟發展的重要骨幹。

蔡總統表示，現在行政院與經濟部已經公布推動產業及中小企業升級轉型計畫，不只要協助企業能夠度過短期的難關，來穩定經營、留住人力，也提供轉型升級的具體策略，以及轉型發展的專案貸款，支持產業持續進步發展。

此外，蔡總統說，會輔導企業邁向智慧化、低碳化，並由專家輔導團提供諮詢、診斷，加上資金的協助，希望做企業最好的靠山，讓中小企業能夠長久經營發展。

蔡總統說，除了幫助產業能夠度過變局，也要在研發創新方面不斷精進，才能繼續鞏固台灣在全球供應鏈的競爭優勢。今年修正公布產業創新條例第10條之2，提供前瞻、研發、先進製程設備的投資抵減，希望鼓勵企業擴大投資，讓半導體產業在台灣繼續深耕，同時帶動中下游的供應鏈繼續成長茁壯。

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蔡總統指出，淨零轉型是產業維持國際競爭力的必要條件，去年國發會已經公布了淨零排放的轉型路徑，再加上，今年氣候變遷因應法的通過，顯示政府推動淨零排放的決心。會以「先大後小、以大帶小」的方式，循序漸進，降低中小企業在轉型過程中遇到的衝擊，也會透過輔助機制加速企業投入低碳生產的技術，把低碳、零碳的挑戰轉化成為商機，將綠能產業打造成為經濟發展的新的動能。

蔡總統說，政府非常了解中小企業面對法規調整的擔憂，也會積極與大家一起解決，輔導中小企業完成碳盤查跟減碳的策略規劃，這次特別條例也規劃了相關資源，幫助中小企業進一步跟上淨零排放的行列；她希望業界能繼續密切交流，為台灣創造更大的繁榮發展。（編輯：翟思嘉）1120220