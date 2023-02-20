賴清德：逾30年老屋450萬戶 盼建築界共推危老都更

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（中央社記者葉素萍台北20日電）副總統賴清德今天說，土耳其敘利亞邊境地震，數萬人失去寶貴性命，讓人體會到建築安全性的重要；目前全台灣超過30年屋齡的房子有450萬戶，政府推動危老建築都更，希望建築界可以一起努力。

賴副總統今天在總統府接見「第23屆國家建築金獎」暨「111年台灣誠信品牌」得獎單位代表。

賴副總統致詞提到，土耳其敘利亞邊境日前發生地震，數萬人失去寶貴性命，讓他想起台南在2016年2月6日也曾遭遇地震襲擊，更讓人體會到，建築的安全性何等重要。

他說，目前全台灣超過30年屋齡的房子有450萬戶之多；政府為了解決老屋問題，提供人民安全的住家環境，推動危老建築都更，希望大家可以一起努力。

此外，賴副總統表示，總統蔡英文已宣示2050淨零轉型是國家目標，這不僅代表台灣要善盡地球村責任，也關係到台灣的產業發展與經濟發展。

他說，根據2020年聯合國報告，建築的耗能占全球耗能35%，所以從設計端、建築端，必須考量如何降低耗能。此外，建築碳排也占全球碳排的38%，如果能從建築開始做到節能減碳，對整個國家的進步幫助會非常大。

賴副總統邀請產業界共同努力，朝危老建築的改善以及淨零轉型目標邁進，讓台灣成為國際上更進步、更積極的良善力量國家。（編輯：楊蘭軒）1120220