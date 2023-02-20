傳立委提名現任優先 朱立倫：謠言止於智者

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（中央社記者王承中台北20日電）外傳國民黨計畫2024立委選舉提名以現任者為優先，黨主席朱立倫表示，「謠言止於智者」，所有無謂的放話、製造謠言，造成黨的干擾，都是沒有必要。

備戰2024總統大選，國民黨擬在3月初啟動總統提名辦法的內部討論，7月前確定國民黨的總統參選人。目前已有中廣董事長趙少康、孫文學校總校長張亞中表態爭取提名，其他熱門人選包括新北市長侯友宜、鴻海創辦人郭台銘及黨主席朱立倫等。

朱立倫今天前往金門參訪關心小三通進度時表示，國民黨需要的是一步一腳印，腳踏實地爭取更多民眾支持；有關立委提名、是否增加不分區席次和總統大選等議題，國民黨會在3月4日南投立委補選後，再來討論。

至於坊間有關未來可能的總統參選人民調支持度高低等臆測，朱立倫說，各種民調都僅供參考。

郝龍斌今天接受網路節目「今天誰來沛」專訪表示，國民黨現在最強候選人、最強母雞當然是侯友宜，但因為侯友宜剛連任，現在要表態有困難，會陷入尷尬的處境，沒有好處。

郝龍斌表示，郭台銘現在是黨友，而不是黨員，雖然在社會上有很好聲望，但當初在2020大選前參加黨內初選失利後，又有一些動作，所以讓部分黨內支持者不能接受。

張亞中則發布新聞稿表示，對於2024立委提名，目前似乎未看到黨中央有意願來調解爭議，如果黨中央不早日解決初選所引發的黨內紛爭，不僅會嚴重影響國民黨形象，還會給對手見縫插針機會，甚而造成敗選骨牌效應。

張亞中指出，他已擬好一個理想的初選制度方案，今天將與黨中央連絡，希望儘快安排與朱立倫見面，當面提出方案並做說明。（編輯：林克倫）1120220