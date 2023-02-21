陳宗彥案涉洩密 藍委要求法務部徹查提專案報告

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前行政院發言人陳宗彥遭指控接受性招待風波延燒，國民黨立法院黨團首席副書記長林思銘（右2）、立委鄭正鈐（右）、王鴻薇（左起）、李德維21日共同舉行記者會，指出台南地檢署連傳喚陳宗彥都沒有，就將涉嫌瀆職和性招待案「查無不法」簽結，批司法已淪為執政黨吃案、包庇以及派系鬥爭的工具，呼籲重啟偵查此案。中央社記者王騰毅攝 112年2月21日

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（中央社記者王承中台北21日電）國民黨團首席副書記長林思銘今天表示，陳宗彥案涉及貪瀆，以及所衍生的吃案、洩密案，法務部應盡速調查真相，並要求法務部在2週內就洩密的部分徹查清楚，向立法院提出專案報告。

陳宗彥遭爆接受性招待，請辭行政院發言人獲准，民眾黨立委陳琬惠日前質疑台南地檢署吃案，台南地檢署則透過新聞稿表示，此案因查無具體不法事證而簽結，檢方未包庇。高檢署18日說明調查結果，認為當年南檢偵辦程序無違失；媒體報導涉貪瀆部分，另分他字案調查。

國民黨立法院黨團首席副書記長林思銘、副書記長鄭正鈐、國民黨立委王鴻薇、李德維等人，今天在立法院國民黨團記者室召開記者會。

林思銘表示，陳宗彥案涉及貪瀆，以及所衍生的吃案、洩密案，法務部應盡速調查真相，給民眾一個交代，而不是陳宗彥閃電請辭後結束。

林思銘指出，相關爆料者如何取得留存於法院中的卷宗，並影印卷內的判決書、檢察官簽呈、監聽譯文、Line通訊截圖，交付給民眾黨立委及丟在時代力量黨團辦公室，暗黑斧鑿斑斑可見，用意之深不可言喻。

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林思銘表示，又依流出的卷內證據，時任台南市政府民政局長、新聞及國際關係處處長的陳宗彥接受業者請託，允諾處理並接受性招待等收受不正利益的行為，儼然有對價關係，而涉犯貪污罪，台南地檢署當年立案偵辦後，竟是查無不法簽結，是否有吃案之嫌，層層疑雲已嚴重打擊司法威信。

林思銘指出，國民黨團要求重啟偵查此案貪污部分；就何人將通訊監察譯文、簽呈，以及line截圖流出，涉犯洩密罪部分，請法務部務必盡速於2週內徹查清楚，並向立法院提出專案報告；呼籲監察院也應馬上立案調查，以維護官箴及司法的貞操。（編輯：翟思嘉）1120221