更多編輯台推薦新聞：
俄烏戰爭促歐洲減少對俄依賴 加速能源綠色轉型
國際

俄烏戰爭促歐洲減少對俄依賴 加速能源綠色轉型

戰爭撕裂俄羅斯社會掀世代衝突 年輕人反戰與長輩鬧翻
國際

戰爭撕裂俄羅斯社會掀世代衝突 年輕人反戰與長輩鬧翻

室內口罩鬆綁上路 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩鬆綁上路 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
小琉球浮潛業者聯合漲價 公平會重罰21家共235萬元
首頁 / 政治

南方澳斷橋至今未設紀念碑 監院函請相關機關改善

2023/2/21 14:31
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北21日電）監察院今天表示，南方澳大橋斷橋造成多名外籍漁工傷亡，事件發生至今已逾3年，卻未完成設置工殤紀念碑，將函請勞動部、行政院農業委員會漁業署、交通部航港局、宜蘭縣政府等相關機關確實檢討改進。

監察院今天發出新聞稿指出，內政及族群委員會聯席會議今天通過監委紀惠容自動調查宜蘭南方澳大橋斷橋造成多名外籍漁工傷亡，事件發生至今已逾3年，卻未完成設置工殤紀念碑案的調查報告。

紀惠容表示，宜蘭縣漁工職業工會於民國110年10月1日辦理「外籍漁工罹難兩周年追思紀念會」時，呼籲政府應建立工殤紀念碑，重視外籍漁工工作安全；勞動部於10月14日函知相關機關研議設立。

紀惠容說，相關機關僅指出工殤紀念碑不宜設置於南方澳多功能會館，亦不適合納入南方澳大橋重建工程辦理，但各單位並未積極評估適合設置工殤紀念碑的地點，以致迄未完成設置。

監察院表示，約詢後，相關機關始獲共識於南方澳討海文化館旁設置，經費由航港建設基金支應，勞動部亦將配合上開會議結論及建置進程，協助分擔設立紀念碑的經費。並委託宜蘭縣立蘭陽博物館代辦，另由宜蘭縣府勞動處提供外籍漁工紀念文字，供納入規劃設計參考。

監察院指出，後續並委由蘭陽博物館協助例行性維護管理，若有重大修繕費用再報港務公司基港分公司協處。經蘭陽博物館初估本案規劃設計及發包施工期程，預計於112年9月底完成設置，監察院樂觀其成；但函詢期間，各機關互相推諉，咸表其非工殤紀念碑設置的主責機關，允應確實檢討改進。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

調查報告指出，「職業災害勞工保護法」明定政府應建立工殤紀念碑，惟有關設置工殤紀念碑的主責機關、評估機制、設置及維護辦法等均未見於施行細則或相關子法。

調查報告也表示，「勞工職業災害保險及保護法」公布施行後，「職業災害勞工保護法」並未廢止，而有關工殤日及工殤紀念碑的條文卻未再明定於「勞工職業災害保險及保護法」，則今後機關設置工殤紀念碑，更加無所適從。如何感念罹難勞工為台灣付出勞力及貢獻，重視勞工的工作安全，省思勞動安全價值，落實人權，實在令人質疑。（編輯：林興盟）1120221

#紀惠容
#監察院
#勞動部
紀惠容
新竹女碩士生聲請保護令遭拒 監委調查有無違失選舉保證金訂定缺標準 監察院建請中選會研議改進
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族