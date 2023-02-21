朱立倫會美國眾議員訪團 倡促進兩岸溝通管道

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國民黨主席朱立倫（右2）20日與美國聯邦眾議員會面，他表示，強化自身國防及自主防衛力量的同時，維持、促進兩岸之間的溝通管道，才能真正減少衝突發生的可能。（國民黨提供）中央社記者劉冠廷傳真 112年2月21日

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（中央社記者劉冠廷台北21日電）國民黨主席朱立倫昨天會接見美國聯邦眾議員訪團，就兩岸、國防議題交換意見，朱立倫表示，期許台美未來一同為區域和平與穩定而努力，也說促進兩岸之間的溝通管道，才能真正減少衝突發生的可能。

國民黨今天發出新聞稿表示，朱立倫昨天傍晚在國家政策研究基金會接見美國聯邦眾議員肯納（Ro Khanna）、歐清傑（Jake Auchincloss）、傑克森（Jonathan Jackson）及幕僚團隊，雙方就許多議題深度交換意見，會談氣氛熱烈融洽。

朱立倫表示，國民黨主張兼顧「國防」（Defense） 與「對話」（Dialogue） 並行的「2D戰略」，並堅信這是對台灣、兩岸以及區域和平與穩定的最佳解方。

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朱立倫也強調，強化自身國防及自主防衛力量的同時，維持、促進兩岸之間的溝通管道，才能真正降低風險、減少衝突發生的可能。

此外，會中也談及半導體高科技產業與供應鏈議題，朱立倫說，台積電就是於國民黨過去執政時期所規劃創辦。雙方也對台灣國防及兵役改革、台美關係以及能源發展等相關議題交換意見，朱立倫感謝美方長期以來對台灣的支持與友誼，也期許未來一同為區域和平與穩定而努力。（編輯：翟思嘉）1120221